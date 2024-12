Mobil sammanfattar 2024: Årets viktigaste och bästa

AI en våg som fortsätter rulla över oss

På ett ytterst påtagligt sätt har AI i varje stor telefonlansering i år legat som en skugga över hela spektaklet. Det gäller främst Apple Samsung och Googles Pixel-lansering, men det finns egentligen ingen mobiltillverkare som är opåverkad och inte känner sig tvingad att nämna AI på lanseringarna oavsett om man har tjänster som lever upp till förväntningarna eller inte. Våra tester under året har visat att AI-funktionerna vid flera tillfällen inte alls lever upp till vad som utlovats. Det är tydligt att AI fått mycket uppmärksamhet under året som gått, vilket gör det självklart att ta upp ämnet här. Vi kan också se att användandet av AI finns där, men kanske inte tydligast i just mobilerna. Det är därför svårt att nu utvärdera hur tillverkarnas AI-satsningar än så länge burit frukt och om de som till exempel köpt S24 gjort det för AI.

Eftersom flera AI-satsningar från tillverkarna är försenade kan vi dock garantera fortsatta AI-introduktioner under 2025.