Både bra och dåligt samla tjänster hos en operatör – spara pengar eller bli lurad

Flera operatörer buntar ihop tjänster och ger dig samlingsrabatt när du till exempel väljer både bredband och mobilt från samma operatör, eller tv och bredband. Det förekommer även andra paket, till exempel att du kan betala för att få streamingtjänster som Netflix, Disney Plus, TV4 Play, Max eller Viaplay och betala för allt i paket till mobiloperatören istället för att betala alla tjänster separat. Ett annat alternativ på samma tema är Tre som låter dig köpa Apple One, Apples tjänstepaket med bland annat Apple Music, Apple TV Plus och Icloud-lagring.

Det är sällan de billigaste mobilabonnemangen som kombineras i de här paketen med andra tjänster och för att vara säker på att du gör en bra affär ska du så klart jämföra vad samtliga tjänster kostar separat, om det finns billigare och bättre alternativ och om du verkligen behöver alla tjänster eller om du kan avstå några.

Det här tipset kommer från en artikel med tips om mobilabonnemang och att spara pengar som tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se.

