Digital detox och knapptelefoner – Detta behöver du tänka på

Det finns en stor nyfikenhet på knapptelefoner just nu och många funderar på om de ska gå tillbaka till en enklare mobil för att dra ner på skärmtiden. Tillhör du dem är den här artikeln för dig, vi kommer att gå igenom tips och råd, och vilka knapptelefoner du ska undvika.

Skärmtid är ett hett omdebatterat ämne. Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya rekommendationer för hur mycket skärmtid som är lagom för barn och ungdomar, nivåer som de flesta ligger långt över. Även vuxna kan nog känna att de tillbringar för mycket tid med mobilen. Antingen för att de är beroende av sociala medier eller Youtube-klipp, eller för att de så fort de får lite tråkigt tar till mobilen.

Därför är det inte så konstigt att en del blickar går till det förflutna, särskilt om du är äldre och har ett nostalgiskt förhållande till när du var yngre. Intressant nog är det sällan en helt mobilfri tid man längtar tillbaka till, möjligheten att alltid kunna bli nådd eller ringa ett samtal oavsett var man är är en så uppenbar förbättring av vårt liv att få längtar tillbaka till telefonkioskerna eller när rikssamtal var en dyr lyx. Istället är det knapptelefoner tankarna går till, tiden då telefonen gav oss möjligheter utan att vara fullt så mycket av en tidstjuv.

Idén bakom digital detox, att genom att ta en paus från eller minska tillgång till nätet, är inte ny. Åtminstone så tidigt som 1998 talade man om Internetberoende som ett problem, alltså innan ens mobila knapptelefonerna slagit igenom på allvar. 2018, för sex år sedan, lanserade Google funktionen Digitalt Välmående i Android som ett sätt för mobilanvändaren att se och styra över sin egen skärmtid. Men det finns ändå en känsla av att digital detox är en trend just nu.

Är knapptelefoner verkligen en trend?

Först måste vi dock ställa oss skeptiska till att det faktiskt förekommer en trend idag att folk byter bort sina smartphones mot knapptelefoner. Det hävdas att knapptelefoner är trendiga, men de som hävdar det är sällan opartiska. Att mobiltillverkaren HMD till exempel gärna hänvisar till siffror som visar det är inte så konstigt, de licensierar ju varumärket Nokia som de i dag främst använder till att sälja nostalgiversioner av gamla Nokiatelefoner med knappar. Tittar man närmare på dessa siffror handlar det ofta om vagt ställda frågor kring att folk tycker att de tillbringar för mycket tid på sociala medier.

Den andra källan till trenden är influencers, både nischade på området och allmäna som pratar om sina nya knapptelefoner. Förutom att många influerare bara är reklamtavlor som pratar om de produkter de fått tilldelade så finns det något inneboende orimligt att en influencer vars hela affärsidé går ut på att leva i symbios med sociala medier skulle koppla ner sig.

Detta har inte hindrat medier som CNBC och The Economist att skriva om trenden, men det har varit karakteristiskt ont om siffror att backa upp den med.

Enligt onlineplattformen Statista som samlar in och publicerar öppet tillgänglig statistik är försäljningen av knapptelefoner stadigt vikande. Möjligen kan man ana en platå 2022-2023 där antalet sålda enheter bara minskade med två procent per år, men det var efter ett par år med kraftiga fall, över längre tid är trenden stadigt nedåtgående. Tittar vi vidare var knapptelefoner säljs så är de fem största marknaderna Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh och Nigeria. Det är alltså rimligt att utgå från att de absolut flesta knapptelefoner köps av personer som inte har råd med en smartphone eller ett mobilabonnemang med datapott.

Ser vi till vilka knapptelefoner som marknadsförs här har vi till exempel Barbiemobilen, som mer har karaktären av samlarobjekt och leksak med sina Barbiekopplade accessoarer än som ett faktiskt vardagsföremål tänkt att användas. Trenden är alltså kanske snarare en nostalgi till 90- och 00-tal än att folk väljer bort sin smartphone till förmån för knapptelefoner.

Det betyder inte att det inte just nu finns en nyfikenhet på knapptelefoner, som säkert förstärks av den marknadsföring som pågår via influencers, och det finns ingen anledning att avfärda denna nyfikenhet rakt av. Därför går vi nu lite mer på djupet kring knapptelefoner och dess för- och nackdelar, vad du bör tänka på, samt alternativ för den som vill minska sin skärmtid.

Se upp för gamla mobiler

Det kan vara frestande att gå all in på nostalgin och köpa en riktig gammal Nokia 3310 eller vad du nu hade år 2002. Det går säkerligen att få tag på fullt fungerande exemplar med utbytt batteri, men det finns ett stort problem.

Gamla knapptelefoner är gjorda för GSM-näten eller i bästa fall 3g, men de svenska operatörerna är i full färd med att stänga ner dessa nät. Orsaken är att de frekvenser som används kan återanvändas till 4g och 5g och då ge höga datahastigheter med utrymme för fler samtidiga uppkopplingar med betydligt bättre täckning än dessa nät har idag. De gamla GSM- och 3g-näten blir dessutom allt dyrare att underhålla och drar betydligt mer ström än nyare nätverkstekniker.

Operatörerna planerar att ha stängt ner sina GSM-nät till slutet av 2025. Undantaget är Telia som planerar att avsluta nedsläckningen 2027, detta för att underlätta för de som fortfarande har äldre utrustning som behöver uppgraderas. Efter det kommer det främst gå att använda Nokia 3310 till att spela Snake vilket i och för sig inte behöver vara fel, men att ringa eller skicka sms kommer inte att gå.

Om du är sugen på att använda en knappmobil som ersättare till din smartphone för att ringa och skicka textmeddelanden ska du alltså se till att köpa en ny modell med stöd för 4g.

Vilka mobiler finns att köpa?

Vill du köpa en knapptelefon i Sverige domineras marknaden helt av två märken: Nokia och Doro.

Doro är ett svenskt företag, numera ägt av norska Xplora, som specialiserat sig på mobiler och trygghetslarm till äldre. De gör även Androidmobiler men med deras äldre målgrupp är det många som aldrig gått över till smarta mobiler och fortfarande föredrar en knapptelefon.

Doros knapptelefoner är ofta förhållandevis stora, med stora sifferknappar och skärm med stor text för att den som börjar få problem med rörlighet och syn lättare ska kunna använda dem. De har också i regel en nödlarmsknapp som kan användas för att enkelt larma anhöriga och larmcentral om något har hänt, och andra anpassningar för äldre.

Nokia-mobilerna tillverkas idag på licens av det finska företaget HMD, men de kan ändå sägas vara “äkta” Nokiamobiler. HMD köpte nämligen tillverkningen av knapptelefoner av Nokia, och det system som telefonerna använder är fortfarande detsamma som användes när Nokia själva gjorde knapptelefoner. Den som hade en Nokia-telefon på 00-talet kommer med andra ord att känna igen sig.

Nokiamobilerna har en inriktning på nostalgi i marknadsföringen, ofta återanvänder man gamla modellnamn i nya mobiler som efterliknar designen på gamla klassiker. Som knapptelefoner betraktat är de dock moderna, och ofta lätta och smidiga.

Funderar du på att köpa en ny knapptelefon är det viktigaste du ska kolla efter att den har stöd för 4g. Utan det kommer den nämligen som vi skriver ovan sluta att fungera om ett par år när de äldre mobilnäten stänger ner.

Vilka funktioner kan jag vänta mig?

Som ett exempel på en modern knapptelefon har vi Nokia 3210 från HMD. Det är alltså inte den gamla Nokia 3210 utan en knappmobil från 2024 som efterliknar dess design. Jämfört med sin föregångare är det en tydligt lättare och tunnare mobil, och jämfört med en Iphone 15 är den kanske hälften så stor och inte mycket tjockare. En lätt och smidig sak alltså, prislappen är på strax under 1000 kronor. Telefonen är helt i plast, inklusive skärmen som inte är reptålig.

Den som någon gång haft en knapptelefon kommer att känna igen sig i Nokia 3210, det är närmast slående hur lite utveckling som skett på detta område de senaste 15 åren. Att ringa ett telefonsamtal är busenkelt, du slår bara numret på knappsatsen (efter att du låst upp telefonen genom att trycka på valknappen, sedan stjärna) och på lurknappen.

Men den tid då man kan folks nummer utantill hör också till det förflutna, och då blir du tvungen att lägga in nummer i telefonens kontaktlista. Den kan du inte synka mot Google eller Iphone, men du kan spara upp till 250 kontakter på sim-kortet och flyttar du från en Android-mobil kan du först föra över kontakter till sim-kortet på din smartphone. Samsungs kontakt-app har denna funktion inbyggd, annars finns det tredjepartsappar som kan lösa det. Tyvärr kan du inte flytta över dina kontakter till sim-kortet på en Iphone.

Du kan också skicka sms förstås, men du har inget riktigt tangentbord, så du får stega dig igenom bokstavskombinationerna på en sifferknappsats. Hos ett visst segment kan detta nog väcka varma nostalgiska vibbar men det är inte särskilt snabbt eller praktiskt.

Du kan koppla ett headset till telefonen, antingen med sladd och trådlöst med bluetooth. Du kan också lyssna på musik och ta bilder (men mer om det under begränsningar).

Det finns faktiskt en webbläsare också, Opera Mini, men det är ingen större risk att du faller tillbaka i Internetberoende när du försöker mata in webbadresser och läser på komprimerade och omritade webbsidor.

Det finns en handfull spel på mobilen, inklusive Snake förstås, men det är inte originalversionen så det är tveksamt om några verkliga nostalgivibbar väcks av det. Det finns även FM-radio, miniräknare och diktafon.

Just Nokia 3210 saknar wifi, och därför också funktion för att dela Internet, men det finns andra Nokia-knapptelefoner med wifi och Internetdelning, och med den funktionen kan du använda telefonen för att koppla upp datorer och surfplattor trådlöst.

Begränsningar och hinder med en knapptelefon

Listan med funktioner du går miste om när du väljer en knapptelefon i stället för en smartphone kan i princip göras hur lång som helst. Att gå miste om funktioner är ju en del av poängen om du använder din knapptelefon för att bli av med digitalt beroende. Vi tänker ändå räkna upp några vanliga funktioner du blir utan som underlag för att tänka igenom om du kan byta ut din smartphone mot en knapptelefon.

Det finns ingen chattfunktion utöver sms. Om din familj eller dina vänner brukar chatta via Whatsapp, Messenger eller liknande kan de alltså inte nå dig på din mobil. Även vanliga SMS blir mer begränsade, idag är i praktiken meddelandeappen i Android och Iphone mer än bara sms, du kan få svarskvitton och skicka reaktioner och emojis via antingen Apples Imessage eller RCS-standarden. Meddelandena kommer att gå fram ändå men kanske se fulare ut eller på andra sätt vara mer begränsade. All inmatning av text måste också göras via sifferknappar med tre bokstäver på vardera knapp, något som är långsamt och bökigt.

Nya knapptelefoner har 4g, men ännu inte 5g, och ibland, särskilt i städerna, är täckningen sämre för en mobil med bara 4g-uppkoppling.

Knapptelefonerna har inte stöd för vare sig Swish eller Mobilt BankID, två funktioner som gör tillvaron i Sverige betydligt krångligare om du är utan.

Det finns ingen kartfunktion i din knapptelefon, så det går inte att snabbt leta upp platser eller navigera.

Det finns en kalender, men den är ytterst begränsad jämfört med Apples och Googles kalendrar, och du kan inte synkronisera din kalender mot dessa.

Du kan fota och lyssna på musik, men kameran är oerhört primitiv med dagens standard, och du kan inte dela dina bilder på något enkelt sätt. För musik kan du glömma Spotify, det som gäller är att ha MP3-filer som du för över till ett minneskort som du sätter i mobilen, väldigt krångligt med dagens standard.

Andra sätt att koppla ner digitalt

Alla smarta mobiler har inbyggda verktyg som hjälper dig att begränsa din skärmtid om du känner att det blir för mycket.

Iphone: Har du en Iphone hittar du dessa funktioner under Inställningar/skärmtid. Här kan du dels se hur mycket tid du använder mobilen över tid, och hur mycket tid du tillbringar med olika appar, dels kan du sätta upp begränsningar för dig själv. Du kan skapa scheman för eller spontant slå på skärmfri tid. Med den funktionen påslagen är alla appar avstängda utom de som du specifikt tillåtit samt telefonsamtal. Du kan även för varje enskild app ställa in en maxtid som du får använda appen per dag.

Android: Under Inställningar hittar du en funktion som heter digitalt välmående, digitalt välbefinnande eller liknande. Här kan du se hur mycket tid du tillbringat med olika appar, och du kan sätta timers och tidsbegränsningar. Funktionerna som är tillgängliga är lite olika beroende på vilken tillverkare som gjort mobilen, men två ytterligare funktioner är Fokusläge, där du kan ställa in så att bara ett begränsat antal appar är tillgängliga medan resten inte får störa dig, och läggdagsläge. Läggdagsläget dimmar skärmen och sätter den i gråskala, både som påminnelse om att det är dags att sova och som ett sätt att göra mobilen lite tråkigare. En del tillverkare har ytterligare funktioner, och som exempel kan vi nämna Oneplus Zen Space, som när den är påslagen begränsar mobilen på de sätt du valt och peppar dig genom att ge statistik på hur mycket tid du använt mobilen i begränsat läge.

Naturligtvis går det att kringgå dessa begränsningar genom att gå in i inställningarna och ändra, men de kan ändå fungera som ett hjälpmedel och en påminnelse när du på ren reflex tar fram mobilen för vilken gång i ordningen under dagen.