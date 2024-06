Tips: Fyra sätt att släcka och tända Ikeas smarta lampor utan appen

Har du ett smart hem från Ikea där du styr lampor, rullgardiner och annat kan det vara bra för till exempel gäster att även de kan släcka och tända enkelt.

1 Enklast: Gamla lysknappen tänder

En gäst som vill tända en smart lampa kan använda den gamla lysknappen som användes innan du satte i den smarta glödlampan. Värt att tänka på då är dock ett par olika saker. För att ditt smarta hem ska fungera måste alla lysknappar vara “på”. Om någon knäpper av en lampknapp blir den lampan inte längre tillgänglig i det smarta hemmet förrän den knäpps på igen. Med andra ord fungerar det, om du vill tända en lampa ansluten till smarta hemmet att först knäppa av knappen och sedan på igen för att tända den. Det här kan du ställa in i Ikea Smart Home-appen. Under Inställningar och Inställningar vid start, kan du ange vad som ska hända efter ett strömavbrott då strömmen kommer tillbaka eller just när strömbrytaren slagits av. Att släcka måste man dock göra på ett “smart” sätt, till exempel med Ikea Smart Home-appen.

2 Fjärrkontroll är nya lampknappen

Just med tanke på nackdelarna i föregående punkt så har Ikea fjärrkontroller de säljer och de fungerar precis som vanliga lampknappar, men för smarta lampor. De kräver ingen app eller specialkunskap. Det är bara att trycka för att tända. Trycka för att släcka.

Fjärrkontrollen är trådlös och bärbar, men kan så klart placeras på väggen precis som en vanlig lampknapp.

3 Rörelsesensor sköter det

Att styra lampor med hjälp av rörelsesensor fanns långt innan hemmen kunde kallas smarta. Rent mekaniska lösningar som tänder lampan i det mörka förrådet när du öppnar dörren är ju ett exempel på det och det finns mer eller mindre smarta vidareutvecklingar på det. Ikeas smarta hem kan utrustas med en rörelsesensor. På det sättet kan lampan i badrummet, förrådet eller skafferiet tändas när du eller en gäst ska in och släckas automatiskt när det är tomt igen. Inget krav på app eller teknikkunskap när väl inställningen är gjord. I Ikea Smart Home-appen kan du även ställa in automatiska scheman, till exempel att en lampa ska släckas när solen går upp och tändas när solen går ner.

4. Röststyrning

För att ni ska kunna röststyra era smarta prylar behöver du koppla Ikeas smarta hem till Apple Hem eller Google Home. Då kan du genom att prata till din telefon eller smarta högtalare be den om att tända eller släcka lampor, dra upp smarta rullgardiner och annat som det smarta hemmet möjliggör.

Hur du aktiverar röststyrning av ditt smarta Ikea-hem kan du läsa mer om i ett separat tips.

Det här tipset har tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Tipset publicerades ursprungligen här när vi gav plus-medlemmar tips till Ikeas smarta hem.