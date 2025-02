Vilka Samsung-telefoner får uppdateringen till One UI 7 och Android 15?

Fråga: Hej, du skriver om uppdatering till Android 15 och UI7 på Samsung mobiler. Så skriver du att de som har äldre Samsung mobiler kan få vänta länge på uppdateringar. Jag har en S22 plus, den känns verkligen inte som en äldre mobil. Vad räknas som en äldre mobil i det här sammanhanget?

Erik Mörner svarar: Det jag menade med äldre var bara ”berättigad till uppdatering men äldre än S25”. Idag är det ju bara S25-serien av Samsungs mobiler som levererats med One UI 7. I just uppdateringssammanhang är faktiskt S22 ganska gammal. Den är utlovad fyra uppdateringar, så därför bör One UI 8 och Android 16 bli dess sista uppdatering. Även S21 är utlovad fyra års uppdateringar så One UI 7 blir den sista uppdateringen för den serien. Exakt vilka funktioner som kommer med i en uppdatering kan dock skilja sig. Samsung anger till exempel att Galaxy AI finns stöd för, förutom i S25 även i Galaxy S24-serien, Galaxy S23-serien, Galaxy S22-serien, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4 och Z Flip 4 samt när det gäller surfplattor på Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra, Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra och Tab S8, S8 Plus och S8 Ultra från och med förra året.

