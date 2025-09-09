Allt om nya Iphone 17 Pro och Iphone 17 Pro Max

När Apple nu släpper Iphone 17 Pro och Iphone 17 Pro Max är det med flera tydliga nyheter. Den nya platån med kameror på baksidan är det som syns först men under skalet finns ett nytt kylsystem och förbättrade kameror med större sensor.

Inbjudan till Apples event visade en värmekarta och det visar sig var en försmak av Iphone 17 Pro och Pro Max. Telefonerna har förutom det nya och mer kraftfulla A19 Pro-chippet även fått en ny värmeavledning, en. så kallad vapor chamber som ska leda bort värme och göra att prestandan kan maxas utan att enheten blir för varm att hålla i.

Det har kanske inte varit ett stort problem tidigare, prestanda har det knappast varit brist på i Pro-modellerna av Iphone, men den nya värmeavledningen ska frigöra prestanda för till exempel spel och avancerad AI-beräkning ar som körs lokalt. Värt att tänka på är att aluminium i chassit, som Apple alltså gått tillbaka till, från titan i Iphone 15 och 16 Pro är betydligt bättre på att avleda värme.

Går tillbaka till aluminium – inte titan i Pro

Skalet på Iphone 17 Pro-modellerna är inte som förra året Titan, utan nu istället aluminium som förr och glas, närmare bestämt Apples tåliga glas Ceramic Shield, även på baksidan, och på framsidan det uppgraderade Ceramic Shield 2 som är ännu tåligare. Att skalet är i aluminium och inte titan gör att telefonen kan bli lite lättare.

Batteriet i Iphone 17 Pro och Pro Max är lite större och platån runt kamerorna ger mer plats internt. Batteritiden uppges till 39 timmars videouppspelning.

Kamerorna på baksidan är som tidigare tre till antalet, men med 48 megapixel i alla tre sensorer, vilket är en uppgradering. Det här innebär att telekameran som har en 56 procent större sensor än tidigare nu kan ta bilder i 8x optisk zoom och med digital zoom kan du ta bilder i 40 gångers förstoring istället för som tidigare 30x.

Apple själva uppger att bilderna från kamerorna ska ge bättre färgåtergivning, och detaljer samt mindre brus.

Kamerorna på baksidan har även fått ett fåtal förbättringar för professionell videohantering och eventet filmade Apple helt med Iphone 17 Pro. Mer relevant för vanliga användare är den uppdaterade selfiekameran på framsidan som precis som i Iphone 17 har kvadratisk form, vilket gör att du kan välja om du vill ta bilder eller filma liggande eller stående utan att behöva vrida på telefonen.

Iphone 17 Pro kostar från och 14 995 kronor och Iphone 7 Pro Max från 16 995 kronor. Båda går att förboka från fredag 12 september och släpps 19 september.