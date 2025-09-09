-
Mer prestanda, bättre värmehantering
Allt om nya Iphone 17 Pro och Iphone 17 Pro Max
Iphone 17 Pro-modellerna får nytt utseende, förbättrade kameror, mer prestanda och en tåligare design med aluminium istället för titan.
När Apple nu släpper Iphone 17 Pro och Iphone 17 Pro Max är det med flera tydliga nyheter. Den nya platån med kameror på baksidan är det som syns först men under skalet finns ett nytt kylsystem och förbättrade kameror med större sensor.
Inbjudan till Apples event visade en värmekarta och det visar sig var en försmak av Iphone 17 Pro och Pro Max. Telefonerna har förutom det nya och mer kraftfulla A19 Pro-chippet även fått en ny värmeavledning, en. så kallad vapor chamber som ska leda bort värme och göra att prestandan kan maxas utan att enheten blir för varm att hålla i.
Det har kanske inte varit ett stort problem tidigare, prestanda har det knappast varit brist på i Pro-modellerna av Iphone, men den nya värmeavledningen ska frigöra prestanda för till exempel spel och avancerad AI-beräkning ar som körs lokalt. Värt att tänka på är att aluminium i chassit, som Apple alltså gått tillbaka till, från titan i Iphone 15 och 16 Pro är betydligt bättre på att avleda värme.
Går tillbaka till aluminium – inte titan i Pro
Skalet på Iphone 17 Pro-modellerna är inte som förra året Titan, utan nu istället aluminium som förr och glas, närmare bestämt Apples tåliga glas Ceramic Shield, även på baksidan, och på framsidan det uppgraderade Ceramic Shield 2 som är ännu tåligare. Att skalet är i aluminium och inte titan gör att telefonen kan bli lite lättare.
Batteriet i Iphone 17 Pro och Pro Max är lite större och platån runt kamerorna ger mer plats internt. Batteritiden uppges till 39 timmars videouppspelning.
Kamerorna på baksidan är som tidigare tre till antalet, men med 48 megapixel i alla tre sensorer, vilket är en uppgradering. Det här innebär att telekameran som har en 56 procent större sensor än tidigare nu kan ta bilder i 8x optisk zoom och med digital zoom kan du ta bilder i 40 gångers förstoring istället för som tidigare 30x.
Apple själva uppger att bilderna från kamerorna ska ge bättre färgåtergivning, och detaljer samt mindre brus.
Kamerorna på baksidan har även fått ett fåtal förbättringar för professionell videohantering och eventet filmade Apple helt med Iphone 17 Pro. Mer relevant för vanliga användare är den uppdaterade selfiekameran på framsidan som precis som i Iphone 17 har kvadratisk form, vilket gör att du kan välja om du vill ta bilder eller filma liggande eller stående utan att behöva vrida på telefonen.
Iphone 17 Pro kostar från och 14 995 kronor och Iphone 7 Pro Max från 16 995 kronor. Båda går att förboka från fredag 12 september och släpps 19 september.
Fakta Apple Iphone 17 Pro
Allmänt
Modell Iphone 17 Pro
Tillverkare Apple
Lanseringsdatum 2025-09-19
Mått 150 x 71,9 x 8,75 mm
Vikt 204 g, 97 %
Material baksida Glas
Pris Från 14995 kr
System Ios
Systemversion 26
Chipset A19 Pro
Tillverkningprocess 3 nm, 66 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Ja
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 6,3 tum, 95 %
Upplösning 2622 x 1206 pixel
Skärmformat 19,5:9
Pixeldensitet 460 ppi, 106 %
Typ AMOLED
Typ av skärmglas Apple Ceramic Shield 2
Max ljusstyrka i del av skärmen 3000 nits, 105 %
Max ljusstyrka över hela skärmen 1600 nits, 105 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 %
Minne
Lagringsminne 256 GB, 512 GB, 1024 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 48 Megapixel, 48 Megapixel, 48 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom 4x
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 18 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 6.0
Wifi Wifi 7
Batteri
EU Energiklass A
Batteritid: EU-mätning 47 tim, 0 min
Medföljande laddare Nej
Trådlös laddning Ja
Maximal effekt trådlös laddning 25 W, 85 %
Batteriets livslängd, laddcykler 1000, 85 %
Hållbarhet
IP-klass IP68
Tålighet EU-klassning B
Reparerbarhet EU-klassning C
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare Nej
Fakta Apple Iphone 17 Pro Max
Allmänt
Modell Iphone 17 Pro Max
Tillverkare Apple
Lanseringsdatum 2025-09-19
Mått 163,4 x 78 x 8,75 mm
Vikt 231 g, 110 %
Material baksida Glas
Pris Från 16995 kr
System Ios
Systemversion 26
Chipset A19 Pro
Tillverkningprocess 3 nm, 66 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Ja
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 6,9 tum, 104 %
Upplösning 2868 x 1320 pixel
Skärmformat 19,5:9
Pixeldensitet 460 ppi, 106 %
Typ AMOLED
Typ av skärmglas Apple Ceramic Shield 2
Max ljusstyrka i del av skärmen 3000 nits, 105 %
Max ljusstyrka över hela skärmen 1600 nits, 105 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 %
Minne
Lagringsminne 256 GB, 512 GB, 1024 GB, 2048 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 48 Megapixel, 48 Megapixel, 48 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom 4x
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 18 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 6.0
Wifi Wifi 7
Batteri
EU Energiklass A
Batteritid: EU-mätning 53 tim, 0 min
Medföljande laddare Nej
Trådlös laddning Ja
Maximal effekt trådlös laddning 25 W, 85 %
Batteriets livslängd, laddcykler 1000, 85 %
Hållbarhet
IP-klass IP68
Tålighet EU-klassning B
Reparerbarhet EU-klassning C
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare Nej