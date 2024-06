Apple uppges pausa utvecklingen av Vision Pro 2

Förra veckan tillkännagav Apple den första internationella utvidgningen av tillgängligheten för Apple Vision Pro till åtta nya länder och förhandsvisade nya programvarufunktioner för plattformen som kommer i visionOS 2. Nu kan dock framtiden se annorlunda ut för Apples VR-satsning.

Det är publikationen The Information som går ut med informationen att Apple uppges göra drastiska ändringar för det fortsatta arbetet med Vision Pro. Dessa förändringar innebär bland annat att arbetet med uppföljaren Vision Pro 2 inte läggs ner men tills vidare läggs på is. Istället kommer man att koncentrera sig på att ta fram en billigare Vision-enhet för att ta upp konkurrensen med bland annat Metas headset Quest 3. Enligt The Information ska avsikten vara att kunna lansera en produkt som ska ligga i ungefär samma prisklass som en exklusiv Iphone. Man påstås dock stå inför en rad tekniska utmaningar, bland annat hitta sätt att sänka priset på enheten utan att offra för mycket av upplevelsen, samtidigt som man vill göra enheten lättare.