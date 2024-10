Begränsad upplaga: Telefonen säljs bara i 1000 exemplar

Nothing really new?

En specialversion, fick vi veta i mars, skulle skapas av Nothing Phone 2a Plus. Till sin hjälp tog Nothing befintliga användare och medlemmar i deras forum. Någon helt ny telefon var det inte tal om, så man ska kanske snarare se det som ett marknadsföringstrick för att engagera och få mer uppmärksamhet.

Nothing Phone 2a Plus i specialutförandet.

I fyra olika steg skulle hårdvarudesign, bakgrundsbilder, emballagedesign och marknadsföring spikas och varje steg sköttes av en användare som vunnit den äran. Telefonvarianten som skapades fick lätt ljusgrönt, självlysande material på baksidan. Telefonen presenteras i bild tillsammans med eldflugor som ju också har lysförmåga i mörker.

Den 12 november börjar försäljningen och då handlar det om en begränsad upplaga på bara 1000 telefoner, med förtur för de som medverkat i projektet och med en kölista. Nothin meddelar att de fått in 900 bidrag från 47 länder under projektets gång, så vill alla de köpa telefonen blir det alltså inte många ex kvar till övriga.