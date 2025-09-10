Firefox introducerar AI-sammanfattningar i webbläsaren

Firefox har börjat erbjuda en ny funktion som låter användare få en AI-genererad sammanfattning av en webbsida direkt i webbläsaren.

Genom att skaka telefonen eller trycka på en ny ikon i adressfältet går det att aktivera sammanfattningen utan att lämna sidan, och funktionen finns även under menyn i webbläsaren.

På Iphone 15 Pro och nyare modeller med kommande Ios 26 körs sammanfattningarna helt på enheten med Apples AI-modeller. För äldre Ios-versioner använder Firefox istället Mozillas eget molnbaserade AI-system.

Sammanfattningen fungerar på sajter med högst 5000 ord och gör Firefox till en av de första stora tredjepartsapparna som använder Apples system för on-device AI direkt i webbläsaren.

Funktionen blir tillgänglig i den senaste versionen av Firefox för Ios och kommer att rullas ut successivt till användare.