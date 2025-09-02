Google laddar upp med Home-nyheter

Google meddelar att nya nyheter för Google Home kommer att presenteras den 1 oktober, och i teasern framgår det bara att “Gemini kommer till Google Home”. Samtidigt syns en tidig bild av en uppdaterad Nest Cam med ny design runt kamerans sensor, och tidigare läckor tyder på att den får 2K-video samt att Google samtidigt lanserar både en utomhuskamera och en dörrklocka.

Bland de förväntade nyheterna finns också en smart högtalare med Gemini-integration, en produkt som skymtades under Pixel 10-presentationen. Utöver hårdvaran väntas Google visa flera nya funktioner i Home-appen kopplade till sin AI-plattform Gemini. Det kommer troligtvis också mer information om när Googles befintliga smarta skärmar får tillgång till Gemini som smart assisten.