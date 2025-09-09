-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tålig och tunn
Iphone 17 och Iphone Air lanserade
Apples Iphone 17 är en liten uppgradering, Iphone Air desto mer utmärkande.
Iphone 17 har lite större skärm än sin föregångare, 6,3 tum tack vare tunnare ramar runt skärmen. Apple har också äntligen infört 120 Hz uppdatering även i sin basmodell, som nu kan ha always on-display som uppdateras med 1 Hz. Skillnaden kommer märkas i mjukare rörelser på skärmen. Skärmen har också blivit ljusstarkare, med 3000 nits maximal ljusstyrka.
Skärmen har dessutom blivit tåligare. Ceramic Shield 2 har ett nytt antireplager som Apple utvecklat. Skärmen har dessutom fått antireflexbehandling i 7 lager.
Under skalet finns det nya kretspaketet A19 gjord i 3 nanometer med uppdateringar på alla områden för att öka prestandan. Den nya grafikmotorn ska ge 8 timmar mer videouppspelningstid, och i övrigt lovar Apple att telefonen ska klara en dag på en laddning.
Kamerorna är fortfarande två till antalet, men bägge har 48 megapixels upplösning. Här blir Apples säljsnack så mosigt att det är svårt att avgöra egenskaperna, men troligen rör det som tidigare om en huvudkamera och en vidvinkelkamera, samt två gångers zoom med hjälp av kamerans höga upplösning.
Frontkameran innehåller större nyheter. Sensorn är nästan fördubblad i storlek, och den är nästan kvadratisk. Det innebär att du kan välja om du fotar selfies i stående eller liggande läge utan att behöva vrida mobilen.
I övrigt är den viktigaste nyheten vi noterar att telefonen nu börjar på 256 GB lagring i stället för 128 GB.
Iphone 17 kan förbeställas från den 12 september och släpps den 19 september. Priset är 10 995 kr för 256 GB och 13 995 kr för 512 GB.
5,6 millimeter tunn Iphone Air
Iphone Air är förstås en större nyhet. Mobilen är endast 5,6 mm tjock, om man inte räknar den tjocka kameraön förstås. Samsung Galaxy S25 Edge är 5,8 millimeter. Iphone 17 Air har en ram i blankslipad titan och fram och baksida i Ceramic Shield vilket ska göra mobilen till Apples tåligaste mobil hittills. Tack vare nya strömsnåla kretsar, inklusive modem och nätkretsar som Apple gjort själva, ska mobilen klara en dag på en laddning trots det tunna formatet.
Det fysiska simkortet har fått stryka på foten för att göra mobilen så tunn som möjligt, och det är nu enbart esim som gäller världen över.
Skärmen är på 6,5 tum, och har i övrigt samma egenskaper som Iphone 17, det vill säga 120 Hz uppdateringsfrekvens och 3000 nits ljusstyrka samt antireflexbehandling. Däremot har mobilen det snabbare chipsetet A19 Pro.
På baksidan sitter en ensam kamera, men Apple hävdar att det i själva verket är fyra objektiv i ett, från vidvinkel till två gånger optisk zoom. Troligen är detta bara säljsnack för att man kan välja olika utsnitt på kamerans sensor.
Apple har en egen serie tillbehör till Iphone Air, bland annat ett genomskinligt skal som är mindre än en millimeter tjockt för att inte effekten av det tunna formatet ska förloras. Man har även en extra tunn powerbank med Magsafe-fäste.
Iphone Air kan förbeställas från den 12 september och släpps den 19 september. Priset är 13 995 kr för 256 GB, 16 995 kr för 512 GB och 19 995 för 1024 GB.
Fakta Apple Iphone 17
Allmänt
Modell Iphone 17
Tillverkare Apple
Lanseringsdatum 2025-09-19
Mått 149,6 x 71,5 x 7,95 mm
Vikt 177 g, 84 %
Material baksida Glas
Pris 10995 kr
System Ios
Systemversion 26
Chipset A19
Tillverkningprocess 3 nm, 66 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Ja
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 6,3 tum, 95 %
Upplösning 2622 x 1206 pixel
Skärmformat 19,5:9
Pixeldensitet 460 ppi, 106 %
Typ AMOLED
Typ av skärmglas Apple Ceramic Shield 2
Max ljusstyrka i del av skärmen 3000 nits, 105 %
Max ljusstyrka över hela skärmen 1600 nits, 105 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 %
Minne
Lagringsminne 256 GB, 512 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 48 Megapixel, 48 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom Nej
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 18 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 6.0
Wifi Wifi 7
Batteri
EU Energiklass A
Batteritid: EU-mätning 41 tim, 0 min
Medföljande laddare Nej
Trådlös laddning Ja
Maximal effekt trådlös laddning 25 W, 85 %
Batteriets livslängd, laddcykler 1000, 85 %
Hållbarhet
IP-klass IP68
Tålighet EU-klassning B
Reparerbarhet EU-klassning C
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare Nej
Fakta Apple Iphone Air
Allmänt
Modell Iphone Air
Tillverkare Apple
Lanseringsdatum 2025-09-19
Mått 156,2 x 74,7 x 5,64 mm
Vikt 165 g, 79 %
Material baksida Glas
Pris Från 13995 kr
System Ios
Systemversion 26
Chipset A19 Pro
Tillverkningprocess 3 nm, 66 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Ja
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 6,5 tum, 98 %
Upplösning 2736 x 1260 pixel
Skärmformat 19,5:9
Pixeldensitet 460 ppi, 106 %
Typ AMOLED
Typ av skärmglas Apple Ceramic Shield 2
Max ljusstyrka i del av skärmen 3000 nits, 105 %
Max ljusstyrka över hela skärmen 1600 nits, 105 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 %
Minne
Lagringsminne 256 GB, 512 GB, 1024 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 48 Megapixel
Vidvinkellins Nej
Optisk zoom Nej
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 18 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 6.0
Wifi Wifi 7
Batteri
EU Energiklass A
Batteritid: EU-mätning 40 tim, 0 min
Medföljande laddare Nej
Trådlös laddning Ja
Maximal effekt trådlös laddning 25 W, 85 %
Batteriets livslängd, laddcykler 1000, 85 %
Hållbarhet
IP-klass IP68
Tålighet EU-klassning B
Reparerbarhet EU-klassning C
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare Nej