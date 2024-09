Nothing kan lansera Open Air-lurar

Brittiska teknikföretaget Nothing har gått ut med att man kommer presentera en ny produkt den 24 september klockan 15.00 svensk tid. Man har inte sagt något om vad det kommer att vara för produkt utöver en kryptisk bild på företagets hemsida samt sloganen “Out in the open”.

Den formuleringen, i kombination med att en IMDA-certifering i Singapore för en tid sedan avsåg en produkt med namnet Nothing Ear Open, pekar på att lanseringen avser nya lurar med så kallad Open Air-design. Certifieringen avslöjar inte mer än att det handlar om lurar från Nothing med modellbeteckningen “ear Open B182”, att de använder Bluetooth och att leverantören är IFactory ASIA PTE.LTD.

Om det handlar om ett par Open Air-lurar som heter Nothing ear Open får vi reda på i en video den 24 september 15.00.