Nothing släpper ny mobil inom kort

Nothing har inte meddelat annat än datum för släppet av sin nästa mobil, den 31 juli klockan 11.00 svensk tid, samt namnet, men namnet säger ändå en del.

Nothing Phone 2a Plus är namnet på den kommande telefonen. Namnet antyder att det blir en mobil som blir rätt lik Nothing Phone 2a, som vi recenserat här, men som på något sätt förbättrats, kanske med bättre kamera eller snabbare chipset. Det lär dock fortfarande röra sig om en mellanprismodell.

Den 31 juli får vi veta mer. Eller, om vi känner Nothing rätt, långt innan dess i form av små släpp av information avsedda att hålla vårt intresse uppe.