Unpacked i september

"Samsungs dubbelvikta Galaxy, headset och smarta glasögon redan 29 september"

En ny läcka hävdar att vi redan den 29 september kan få se Samsungs dubbelvikta telefon, den skarpa lanseringen av Samsungs headset Project Moohan och ett bar smarta glasögon kallade Galaxy Glasses. 

Erik Mörner
Publicerad Senast uppdaterad

Det har funnits en rad ppgifter om Samsungs kommande dubbelvikta mobiltelefon, så väl läckta som officiella. Från Samsung-chefen TM Roh har vi fått höra att den dubbelvikta telefonen ofta kallad Trifold ska släppas innan slutet på året. 

Nu kommer nya uppgifter från den etablerade läckaren Ice Universe som säger att Samsung enligt rapporter ska ha ett Unpacked-event i Sydkorea den 29 september.Där ska enligt uppgifterna den nya telefonen, möjligen kallad Galaxy Z Trifold eller Galaxy G Fold lanseras.

Uppgifterna talar också om att Samsungs XR-headset som förhandsvisats, bland annat på MWC i våras, ska släppas skarpt, då under namnet Galaxy XR.Detta headset ska vidare få sällskap på lanseringen av smarta glasögon kallade Galaxy Glasses. 

Samsungs dubbelvikta telefon och kanske även övriga produkter tros inledningsvis bara släppas till försäljning i Sydkorea och Kina.

