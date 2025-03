Återkommande Telenor-problem med klockor: Det här kan du göra

Får inte klocka att funka med Telenor

Fråga: Jag har sedan i julas försökt att koppla upp min dotters julklapp (Apple Watch) till Telenors nät. Jag följde de instruktionerna som finns i deras app men gick bet. Man ska göra några åtgärder och sedan få ett bekräftelse-SMS för att verifiera sig som användare. Det messet kommer aldrig.

Efter julhelgen ringer jag Telenor där de säger att jag ska göra samma sak som jag redan gjort med förväntat resultat… När supporten ger upp skickar de mig till närmsta butik där allt kommer att ordna sig.

Annons

Jag åker dit och samma sak utspelar sig igen och butikspersonalen ger upp. De hänvisar till teknisk support men de jobbar inte helger så det blir till att vänta till nästa helgfria vardag.

Annons

Jag ringer Telenor, berättar om mitt ärende och får göra samma sak igen tills kundtjänst ger upp och ”skapar ett ärende”!

Annons

Nu trodde jag att det skulle lösa sig! Någon vecka senare får jag ett SMS där de ber mig göra det som hittills inte funkat men vem vet, det kanske funkar om man gör det oftare?

Annons

Jag provar och messar tillbaka att det inte gav resultat. Då dröjer det några dagar tills jag får nytt förslag på vad jag ska göra.

Annons

Så här håller det på med ett till två mess i veckan på förslag eller chansningar på vad som kan vara en lösning.

Annons

Konsekvent vägrar Telenor att låta mig prata med teknikerna med motiveringen att det är svårt för dem att ringa!!! Men att skicka SMS klarar de i vart fall!

Annons

Vart kan jag vända mig för att få mobiluppkopplingen att fungera (allt annat fungerar inkl wifi)? Behöver jag byta operatör för att det ska fungera?

Annons

Kan jag vända mig till någon myndighet för att få det att fungera?

Annons

Erik Mörner svarar: Det där påminner mig om när jag försökte skaffa abonnemang till min klocka med just Telenor 2021. De verkar ha fortsatta problem. Det var felmeddelanden, tillfälliga underhåll ”försök om någon vecka igen” och ett tiotal motsägelsefulla samtal med väntetid till kundtjänst under en dryg månad, samt flera besök i butik för saker som de inte kunde göra per telefon. Efter ungefär en och en halv månad fick vi det till slut att funka, men deras system för att hantera det här verkar gravt undermåliga fortfarande.

Vilken service och tjänster företag erbjuder har ju inte direkt myndigheterna kontroll över, så får ni det inte att fungera skulle jag råda att byta operatör.

Detta är ett utdrag ur en artikel med läsarfrågor som tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela artikeln hittar du här.