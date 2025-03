Begränsningar och hinder med en knapptelefon

Listan med funktioner du går miste om när du väljer en knapptelefon i stället för en smartphone kan i princip göras hur lång som helst. Att gå miste om funktioner är ju en del av poängen om du använder din knapptelefon för att bli av med digitalt beroende.

Vi tänker ändå räkna upp några vanliga funktioner du blir utan som underlag för att tänka igenom om du kan byta ut din smartphone mot en knapptelefon.

Det finns ingen chattfunktion utöver sms. Om din familj eller dina vänner brukar chatta via Whatsapp, Messenger eller liknande kan de alltså inte nå dig på din mobil. Även vanliga SMS blir mer begränsade, idag är i praktiken meddelandeappen i Android och Iphone mer än bara sms, du kan få svarskvitton och skicka reaktioner och emojis via antingen Apples Imessage eller RCS-standarden. Meddelandena kommer att gå fram ändå men kanske se fulare ut eller på andra sätt vara mer begränsade. All inmatning av text måste också göras via sifferknappar med tre bokstäver på vardera knapp, något som är långsamt och bökigt.

Nya knapptelefoner har 4g, men ännu inte 5g, och ibland, särskilt i städerna, är täckningen sämre för en mobil med bara 4g-uppkoppling.

Knapptelefonerna har inte stöd för vare sig Swish eller Mobilt BankID, två funktioner som gör tillvaron i Sverige betydligt krångligare om du är utan.

Det finns ingen kartfunktion i din knapptelefon, så det går inte att snabbt leta upp platser eller navigera.

Det finns en kalender, men den är ytterst begränsad jämfört med Apples och Googles kalendrar, och du kan inte synkronisera din kalender mot dessa.

Du kan fota och lyssna på musik, men kameran är oerhört primitiv med dagens standard, och du kan inte dela dina bilder på något enkelt sätt. För musik kan du glömma Spotify, det som gäller är att ha MP3-filer som du för över till ett minneskort som du sätter i mobilen, väldigt krångligt med dagens standard.

