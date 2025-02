Så kan din smartphone hjälpa dig att koppla ner digitalt

Iphone: Har du en Iphone hittar du dessa funktioner under Inställningar/skärmtid. Här kan du dels se hur mycket tid du använder mobilen över tid, och hur mycket tid du tillbringar med olika appar, dels kan du sätta upp begränsningar för dig själv. Du kan skapa scheman för eller spontant slå på skärmfri tid. Med den funktionen påslagen är alla appar avstängda utom de som du specifikt tillåtit samt telefonsamtal. Du kan även för varje enskild app ställa in en maxtid som du får använda appen per dag.

Android: Under Inställningar hittar du en funktion som heter digitalt välmående, digitalt välbefinnande eller liknande. Här kan du se hur mycket tid du tillbringat med olika appar, och du kan sätta timers och tidsbegränsningar. Funktionerna som är tillgängliga är lite olika beroende på vilken tillverkare som gjort mobilen, men två ytterligare funktioner är Fokusläge, där du kan ställa in så att bara ett begränsat antal appar är tillgängliga medan resten inte får störa dig, och läggdagsläge. Läggdagsläget dimmar skärmen och sätter den i gråskala, både som påminnelse om att det är dags att sova och som ett sätt att göra mobilen lite tråkigare. En del tillverkare har ytterligare funktioner, och som exempel kan vi nämna Oneplus Zen Space, som när den är påslagen begränsar mobilen på de sätt du valt och peppar dig genom att ge statistik på hur mycket tid du använt mobilen i begränsat läge.

Naturligtvis går det att kringgå dessa begränsningar genom att gå in i inställningarna och ändra, men de kan ändå fungera som ett hjälpmedel och en påminnelse när du på ren reflex tar fram mobilen för vilken gång i ordningen under dagen.

