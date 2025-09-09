Airpods Pro 3 fulla med nyheter

Det mesta är omgjort på Airpods Pro 3. Designen har förbättrats för ökad komfort och bättre ljud. nu följer fem storlekar med gummipluppar med, och de har ett skikt av minnesskum för bättre passform. Mest tydligt ska förbättringarna vara för bullerdämpningen som ska vara dubbelt så kraftig som i Airpods Pro 2, och fyra gånger bättre än ursprungliga Airpods Pro. Apple hävdar att det är den bästa brusreduceringen i något trådlöst in-ear-headset.

Headsetet har också stöd för liveöversättning, med en enkel gest aktiverar du funktionen som huvudsakligen drivs av Iphone. den du talar med dämpas och istället hör du översättningen. Det du själv säger visas översatt på mobilens skärm, och du kan be mobilen läsa upp det. Vi ska inte räkna med att svenska är ett av språken som stöds på länge. Faktum är att Apple uppger att översättningen i nya Airpods Pro 3 inte är tillgänglig alls när du befinner dig i EU.

En annan nyhet är att headsetet har bättre fuktskydd, IP57, vilket innebär att de klarar sig äben om du tappar dem i vatten.

Ytterligare en nyhet är pulsmätare i öronsnäckorna. När du har Airpods Pro 3 på dig kan du loggga ett träningspass med Health-appen i Iphone och få din puls och energiåtgång mätt. Funktionen ska även vara tillgänglig för tredjepartsappar. Har du redan en Apple Watch tillför funktionen inte så mycket.

Slutligen har batteritidens förbättrats. Headsetet ska klara musikuppspelning i 8 timmar med bullerdämpningen på. För den som använder hörapparatfunktionen ska headsetet klara sig i 10 timmar på en laddning.

Airpods 3 Pro kan förbeställas nu och finns i butik den 19 september. Priset är 2995 kronor.