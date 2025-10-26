Det smarta hemmet blir väldoftande

Företaget SwitchBot har lanserat Candle Warmer Lamp, en uppkopplad lampa som värmer doftljus för att frigöra doft utan att tända veken. Lampan kan dimmas steglöst från 1 till 100 procent, styras med scheman i SwitchBot-appen eller med röstkommandon. Funktionerna styrs med Apple Home samt med Alexa, Google Home och andra smarta hem-plattformar via Matter.

Den passar de flesta ljus upp till 9,5 cm i diameter och 14 cm i höjd, är flamfri och rökfri, har en hållbar metallkonstruktion och täcks av två års garanti. Ljus ingår dock inte i förpackningen. Priset är €39,99 eller cirka 430 kronor.