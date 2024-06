Just nu förekommer det falska säkerhetsvarningar från Google som hävdar att någon försökt logga in på ditt Google-konto eller ändrat ditt lösenord eller annan inloggningsinformation. Meddelandena kommer troligen via Googles annonsfunktion och är lätta att missta för äkta säkerhetsmeddelanden från Google, Klickar du på dem hamnar du i mobilens webbläsare på en sida som ser ut att vara från Google. Den som skapat sidan hoppas förstås att du ska lämna ut personlig information.

Det finns ett enkelt och säkert sätt att kontrollera om ditt Google-konto utsatts för ett intrångsförsök. Istället för att klicka på meddelandet går du direkt till ditt Google-konto. Det kan du göra genom att klicka på cirkeln med din bild eller initial i övre högra hörnet i någon av Googles appar eller på webbsidor där du är inloggad med Google. Det kan till exempel vara Google-appen, Chrome eller Gmail. Välj sedan "Hantera ditt Google-konto". sedan går du till rubriken Säkerhet. Om det skett några onormala säkerhetsaktiviteter nyligen kommer det att stå här, och Google kommer att föreslå åtgärder. Står det inget här kan du lugnt utgå från att meddelandet var en bluff och du behöver inte göra något ytterligare.