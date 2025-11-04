-
Säker åldersverifiering
Freja eID och Samsung i nytt samarbete
Samsung och digitala ID-tjänsten Freja inleder ett pilotprojekt för åldersverifiering.
Freja eID och Samsung inleder ett europeiskt pilotprojekt för att testa en digital lösning som visar att en person är över en viss ålder utan att dela onödig personlig information. Tanken är att kombinera Freja eID:s identitetsplattform med Samsungs enhetssäkerhet och biometriska funktioner för att skapa en enkel och privat vänlig metod som kan användas vid köp eller tjänster med åldersgräns.
Pilotprojektets fokus är att kartlägga tekniska krav, säkerhetsnivåer och hur lösningen kan fungera i olika länder inom EU, samtidigt som den följer regler för identiteter och dataskydd. Om testerna går bra hoppas parterna att metoden ska kunna skalas upp och bli ett standardverktyg för leverantörer och hårdvarutillverkare.