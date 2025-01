Google släpper ny version av Wear OS

För några år sedan samarbetade Samsung och Google för att skapa den nya generationen av Wear OS för bärbara enheter som exempelvis smartklockor. Nu har de varit i farten igen och tagit fram en ny variant av operativsystemet som kallas Galaxy Watch for Kids.

Den här barnvänliga versionen av Wear OS "konverterar” en vanlig Galaxy Watch 7 LTE, det vill säga som kan koppla upp sig mot mobilnätet, till en med inbyggd föräldrakontroll. Efter att ha installerat ett eSim i klockan blir Galaxy Watch 7 LTE en fristående enhet som inte kräver att barnet har en mobiltelefon.

Den kan teoretiskt sett byta till en vanlig smartklocka när du senare köper en mobiltelefon till barnet.

Istället kan en förälder via Google Family Link övervaka barnets begränsade Google-konto så att de bara kan ringa eller skicka sms till godkända kontakter. Det är också möjligt att godkänna eller blockera Wear OS-appar och ställa in ett skoltidsfönster under vilket de inte kan använda några distraherande appar eller funktioner. Som med många andra smartklockor för barn kan du med Galaxy Watch for Kids spåra ditt barns plats i realtid när som helst med hjälp av den inbyggda dual-band GPS:en.

Det kommer även att lanseras en rad olika appar för barn, bland annat för olika fysiska aktiviteter.

Galaxy Watch for Kids kommer initialt att bli tillgängligt i USA under de kommande veckorna.