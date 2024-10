Google vill ha in AI i Play Store

Google arbetar med en funktion där artificiell intelligens ska hjälpa användare att hitta och få mer information om appar. Det är programkod som upptäckts i den senaste testversionen av Play Store som refererar till “Ask a question” och “Ask a question about this app” tillsammans med “Created by AI” som verkar avslöja Googles nya implementation av sin AI Gemini.

Eftersom funktionen upptäcktes genom att man grävde omkring i programkod finns det ingen information om när den här funktionen faktiskt kommer att dyka upp i Google Play Store,

Det är dock inte det första användandet av AI i Play Store, tidigare i år lanserade Google funktionen med AI-skapad FAQ-information, så att även kunna ställa frågor till butiksbiträdet kan handla om nästa steg i den utvecklingen.