Googles smarta hem blir smartare
En uppdatering till Home ska göra det enklare att skapa automatiska funktioner, och möjligt att mer avancerade funktioner.
Google har uppdaterat redigeraren flr att skapa automatiska funktioner i Google Home-appen. Bland annat går det att skapa avancerade automatiseringar med nya villkor som bara utlöses när vissa kriterier är uppfyllda. Det går också att ställa in engångsautomatiseringar som körs bara en gång och som kan raderas automatiskt efter att de har utförts.
Det nya verktyget stöder flera typer av startpunkter, villkor och åtgärder vilket gör det möjligt att bygga flexibla och kontextanpassade scenarier, till exempel att belysningen ändras efter tid på dygnet och om någon är hemma. För att komma åt redigeraren öppnar du Google Home-appen, väljer Skapa nytt och följer instruktionerna för att lägga till namn, beskrivning, startpunkter, villkor och åtgärder innan du sparar.
Uppdateringen håller på att rullas ut i etapper för både Ios och Android. Vissa funktioner, som termostatkontroll, kamerastyrning och ljuseffekter, stöds ännu inte men kommer att läggas till senare.