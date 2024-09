LG lanserar egen hubb för smarta hemmet

LG har presenterat en egen hubb för det smarta hemmet. Hubben heter ThinQ ON AI och är enligt LG en del av deras “Zero Labor Home” som ska göra styrning och automatisering av uppkopplade enheter enklare och mer intuitiv. Designen på LG ThinQ ON är stilren och enkel, med färgerna grått och vitt för att smälta in i moderna hem.

ThinQ ON AI använder sig av LG:s egen generativa AI som man kallar Affectionate Intelligence. Enheten använder sig av röststyrning, och användaren kan låta hubben på egen hand övervaka enheter som stöds av smarta hem-standarderna Matter och Homey. Enheten har dessutom stöd för Wi-Fi och Thread.

När LG ThinQ ON AI blir tillgänglig i butik och till vilket pris är inte sagt.