Messages varnar för mer naket

Google har utökat sin säkerhetsfunktion i meddelandeappen Google Messages för att skydda användare mot ovälkomna bilder och videor med känsligt innehåll. Den nya funktionen kan nu upptäcka nakenhet även i videor, inte bara i stillbilder som tidigare. Skanningen sker direkt på telefonen, vilket innebär att inga filer skickas till servrar eller molntjänster. Om appen identifierar en video med potentiellt naket innehåll, suddas den automatiskt och användaren får en tydlig varning med möjlighet att välja om videon ska öppnas eller raderas utan att först behöva titta på den.

Funktionen är en del av Googles bredare satsning på digital trygghet, särskilt för yngre användare. Den bygger vidare på en liknande funktion som lanserades i augusti för att hantera nakenbilder i bilder. Både mottagare och avsändare får varningsmeddelanden när sådant innehåll upptäcks, vilket kan bidra till att minska spridningen av oönskat eller olämpligt material.

Tekniken distribueras via Google Play Services version 25.39, vilket gör att den kan aktiveras utan att användaren behöver uppdatera själva appen.