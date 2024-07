Nothing Phone 2a Plus i stor läcka

Nothing kommer att presentera sin nya mobil Nothing Phone 2a Plus inom kort, men redan nu har de påstådda specifikationerna läckt. Nothing har själva sagt att den kommer att använda sig av en Mediatek Dimensity 7350-processor vilket är en omfattande uppgradering jämfört med Dimensity 7200 i föregångaren, men en läcka via publikationen SmartPrix innehåller mer än så.

Enligt den läckta informationen kommer Nothing Phone 2a Plus att använda sig av samma 6,7 tum stora skärm som Nothing Phone 2a så “Plus” har inget med storleken att göra. Den kommer också att finnas i en modell med 8 gigabyte arbetsminne och en med 12 gigabyte arbetsminne, precis som föregångaren. Den sägs också finnas med antingen 128 eller 256 gigabyte lagringsutrymme.

Kamerorna på baksidan kommer inte att ändras, däremot uppgraderas frontkameran med en sensor på 50 megapixel jämfört med 32 megapixel i föregångaren.

Batteriet kommer att ligga kvar på 5000 mAh men laddkapaciteten kommer att öka en aning, från 45W till 50W via sladd.