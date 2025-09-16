Nothing satsar 1,86 miljarder kronor på AI-drivna enheter

Brittiska Nothing meddelar att man fått in 200 miljoner dollar vid en Series C-finansiering, vilket värderar bolaget till 1,3 miljarder dollar. Detta enligt publikationen Bloomberg. Enligt grundaren och vd:n Carl Pei ska kapitalet användas för att utveckla nästa generation produkter med inbyggd artificiell intelligens, bland annat smarttelefoner, smartklockor och hörlurar.

Pei berättar att Nothing planerar att lansera en helt ny serie AI-fokuserade enheter nästa år. Operativsystemen förväntas vara hyperanpassade till varje användare och kunna utföra uppgifter automatiskt med hjälp av intelligenta agenter.

Målet är att skapa ett ekosystem där hårdvara och mjukvara samverkar som ett intelligent system. Utöver telefoner ska plattformen utökas till ljudprodukter, klockor och senare smarta glasögon och andra framtida enheter som alltid är tillgängliga när användaren behöver dem.