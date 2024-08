Nothings nya Phone 2a Plus är nu officiell

Nothing fortsätter att släppa nya och uppdaterade versioner av befintliga mobiler. Efter att man släppte Nothing Phone 2a som en budgetversion av Nothing 2. Sedan släpptes Nothing Phone 2a Special Edition som i princip var en vanlig 2a med ny färgsättning.

Nu har man presenterat Nothing Phone 2a Plus, som till skillnad från Special Edition innehåller ett litet antal uppgraderingar jämfört med vanliga Phone 2a.

Uppgraderingarna består av en ny processor i form av en MediaTek 7350 Pro som ska erbjuda 10 procent högre prestanda än och 30 procent snabbare grafik än föregångaren. Dessutom är frontkameran uppgraderad till 50 megapixel, laddeffekten höjd från 45W till 50W, samt en aning uppdaterad fysisk design.

Nothing Phone 2a Plus finns på den svenska hemsidan men utan information om lansering eller pris.