Nu blir videokvaliteten bättre
Ny teknik ska ge högre videokvalitet
Ny kompression ska ge bättre komprimering som sparar data, snabbare överföring och högre bildkvalitet på alla skärmar.
Alliance for Open Media har meddelat att den nya videocodecen AV2 ska släppas innan årets slut. AV2 är efterföljaren till AV1 och kan komprimera video mycket bättre, vilket betyder att filmer och serier på nätet laddas snabbare och använder mindre data samtidigt som bilden blir skarpare.
Utöver snabbare streams har AV2 bättre stöd för VR och AR, kan visa flera videoströmmar i delad vy och hanterar skärminnehåll smidigare än sin föregångare. Dessutom fungerar den lika bra på både lågupplösta och högupplösta videor. Enligt en undersökning planerar över hälften av de stora teknikföretagen att börja använda AV2 redan inom ett år, och nästan nio av tio inom två år.