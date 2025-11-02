Nya källor: Samsung Galaxy S26-serien släpps i slutet av februari

Samsung ser ut att vänta en dryg månad jämfört med tidigare år med att lansera nya generationen flaggskeppstelefoner. Enligt uppgifter från koreanska Money Today är det 25 februari 2026 som är lanseringsdatum och platsen ska vara San Francisco. Enligt den koreanska ekonomisajten ska det här ha bekräftats av källor med insyn.

Anledningen till att San Francisco valts för evenemanget sägs vara områdets starka koppling till AI. Samsung själva har ett utvecklingscenter med starkt AI-fokus i San José och har tidigare haft flera lanseringar i Silicon Valley. Tidpunkten sägs ha bestämts på grund av förseningar då Samsung från att först ha tänkt inkludera Edge-modellen i S26-trion nu ha återgått till tidigare plan att som tidigare inkludera basmodell, Plus och Ultra i lanseringen.

25 februari är precis veckan innan mobilbranschen samlas i Barcelona veckan efter för MWC 2026-mässan 2-5 mars där flera andra tillverkare väntas lansera sina nya mobilflaggskepp.