Nytt batteripaket drivs med salt

Det är japanska tillbehörstillverkaren Elecom som sitt nya batteripaket Na Plus, där nyheten är att det använder ett natriumjonbatteri istället för det traditionella litiumjonbatteriet. Enligt företaget är det första kommersiella batteripaketet som använder tekniken. Med en kapacitet på 9000 mAh erbjuder enheten enligt Elecom nästan 5000 laddcykler – vilket innebär daglig laddning i över 13 år – och fungerar även vid extrema temperaturer från -34 grader till 50 grader och med en lägre risk för överhettning. Na Plus har en maximal uteffekt på 45W via usb C och 18W via usb A, och det tar cirka två timmar att ladda det.

En av de stora fördelarna med natriumjonbatteriet är att det använder ett mer rikligt material som är enklare att utvinna än litium. Samtidigt möter tekniken utmaningen med lägre så kallad energitäthet, något som gör Na Plus tyngre och större än exempelvis ett batteripaket med 10000 mAh litiumjon, där sistnämnda väger omkring 213 gram jämfört med Na Plus 350 gram.

För tillfället finns Elecom NA Plus enbart lanserad i Japan med en prislapp motsvarande drygt 700 kronor, och det är inte känt om det kommer att bli en internationell lansering.