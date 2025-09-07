Nytt spår efter AR-glasögon från Apple

Apple har ansökt om patent på AR-glasögon med tunna, transparenta linser där digital information kan projiceras direkt framför användarens synfält. Patentet beskriver optiska vågledare som styr ljuset mot ögonen, sensorer som följer blickens rörelser för att optimera skärpa och ett system som automatiskt anpassar ljusstyrka och kontrast efter omgivningen. Enheterna är tänkta att kopplas samman med andra Apple-produkter, som iPhone eller Mac, vilket tyder på att beräkningskraften delvis ligger kvar i de anslutna enheterna.

Den föreslagna glasögondesignen skiljer sig tydligt från Vision Pro, som är ett fristående mixed reality-headset med högupplösta skärmar och egna processorer. Patentet antyder att Apple parallellt utvecklar både en kraftfull hem- och kontorsbaserad lösning och mer diskreta, vardagliga AR-glasögon. Dessa glasögon skulle kunna bli Apples svar på Metas satsning med Ray-Ban, men med en djupare integration i Apple-ekosystemet. Om eller när produkten når marknaden återstår att se.