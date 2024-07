Publika betaversionen av One UI 7 försenad

Samsungs tidsplan för den publika betatestningen av nya gränssnittet sprack, men inte nödvändigtvis på grund av One UI 7. Det är publikationen SamMobile som går ut med informationen att den tidigare läckta informationen var korrekt - första publika betaversionen av One UI 7 har tänkt att släppas 29 juli, men Samsung har valt att avvakta.

Anledningen till beslutet ska däremot inte ha något att göra med One UI 7, utan utrullningen av uppdateringen till One UI 6.1.1. Den uppdateringen, som lanserades på Galaxy Z Fold 6 och Flip 6, är planerad att släppas till andra Samsung-enheter under de kommande veckorna med ytterligare Galaxy AI-funktioner. Den utrullningen har ännu inte påbörjats, och beslutet att försena betalanseringen av One UI 7 påstås vara att man inte vill rulla ut två parallella uppdateringar.

Eftersom Samsung inte har gått ut med något officiellt datum för One UI 7-betan kan den komma att lanseras när som helst, eventuellt beroende på hur man väljer att göra med uppdateringen till version 6.1.1.