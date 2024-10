Redan dyra Telia: “Mobilabonnemang måste bli dyrare”

Patrik Hofbauer tog över som vd för Telia i våras och har tidigare varit vd på både Svenska Spel och på Telenor. I en intervju med Affärsvärlden säger han att “idag kostar ett mobilabonnemang nästan som en och en halv pizza. Det måste ändras om vi ska nå våra mål.”

Läs även: 11 tips för billigare och bättre mobilabonnemang

Telia hör redan idag till de dyraste operatörerna på marknaden. Tittar vi på de ordinarie priserna tar Telia till exempel 399 kronor per månad för 15 Gb data eller obegränsat för 469 eller 569 kronor per månad. Tre och Tele2 tar 429 kronor per månad för obegränsat och Telenor 449 kr. Jämför vi Telias pris på 15 GB data med andra operatörer så är det mindre uppstickare som är billigast. Telia är då ungefär dubbelt så dyra som Hallon, Comviq och Fello men även betydligt dyrare än de stora med egna nät, som Tele2 och Tre.

Annons

Telias VD Patrik Hofbauer Andreas Lind

Nu vill Telia-vd:n alltså leverera vinst till aktieägarna och det vill han göra genom att bland annat höja priserna på mobilabonnemang. Han menar i intervjun med Affärsvärlden att Telia ska erbjuda ett tydligare värde och att det i sin tur ska göra kunderna villiga att betala mer än idag.

Annons

I takt med att allt mer makt överförs till jättar som Apple, Google, Samsung och andra tillverkare av mobiler och mjukvara har operatörerna fått allt svårare att bli något annat än bara anonym nätleverantör. Telia har den senaste tiden främst marknadsfört sitt 5G samt paketen där streaming från Netflix, TV4 Play och Max inkluderas.