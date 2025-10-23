S vill ha strikt årsgräns på sociala medier

Socialdemokraterna vill införa en strikt 15-årsgräns för sociala medier i Sverige. För att kontrollera åldern föreslår partiet ett krav på ID-verifiering för varje konto. Syftet är att skydda barn och unga från beroendeframkallande algoritmer, skadligt innehåll och anonymt näthat. Partiledaren Magdalena Andersson menar att det är ett svek mot en hel generation att inte agera.

Förslaget är en del av ett större paket som också innehåller krav på att användare ska ha kontroll över sin egen röst och bild på nätet. Det handlar om att stoppa spridningen av deepfakes och falska bilder som kan drabba privatpersoner. Socialdemokraterna vill att varje individ ska kunna äga sin digitala identitet och kunna kräva att manipulerat material tas bort.

Partiet föreslår även att en nationell nätpolis inrättas. Den ska arbeta mot brottslighet på nätet, som grooming, hatbrott och våldsbejakande extremism. Enligt Andersson ska samma lagar gälla på nätet som på gatan.

Regeringen har redan tillsatt en utredning som bland annat ska undersöka möjligheten att införa en skarp åldersgräns för sociala medier. Socialminister Jakob Forssmed (KD) välkomnar Socialdemokraternas besked och säger att det är bra att partiet nu vill reglera ungas tillgång till skadliga sociala medier hårdare. Utredningen ska vara klar den 12 juni 2026.