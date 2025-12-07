-
Inled året med ett Samsung-evenemang
Samsung bjuder in till The First Look
Samsung meddelar att de håller ett förhandsarrangemang kallat The First Look den 4 januari 2026, redan före årets stora CES-mässa.
Samsung har bjudit in till ett evenemang under namnet The First Look som äger rum den 4 januari 2026 i Latour Ballroom på Wynn Las Vegas. Evenemanget är planerat till klockan 19:00 PST, det vill säga 5 januari klockan 04.00 svensk tid, och ligger därmed precis före öppningen av CES 2026 den 6 januari.
I inbjudan framgår att TM Roh, chef för Device eXperience (DX)‑divisionen, kommer att hålla huvudanförandet. Flera andra ledande chefer från Samsung, bland dem SW Yong från Visual Display‑verksamheten och Cheolgi Kim från Digital Appliances‑verksamheten, väntas också medverka för att presentera sina respektive affärsplaner för 2026.
Företaget anger att presentationen kommer att fokusera på Samsungs vision för DX‑divisionen och nya AI‑drivna kundupplevelser. I texten betonas att AI och förbättrade enhetsupplevelser är centrala teman för vad Samsung planerar att visa upp inför det kommande året.
Evenemanget kommer att vara tillgängligt för allmänheten via flera digitala kanaler. Samsung uppger att sändningen sker live på bland annat företagets officiella YouTube‑kanal. Utöver huvudpresentationen kommer Samsung att ha ytterligare evenemang och utställningar i sitt exklusiva utställningsområde på Wynn Las Vegas fram till den 7 januari.