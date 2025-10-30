-
Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas
-
Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska
-
Krönika: Tunnkollaps – Motorola har 13 dagar på sig att lägga ner Edge 70
-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
-
Krönika: Iphone Air kommer att floppa
-
Nästa flaggskepp, T9, Lyca Mobile, vad är bildmotor och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Allt är relativt, storleken också
-
Duell: Samsung Galaxy A17 mot Motorola Moto G56
-
Krönika: Snabb mobil oavsett prestanda
-
Intervju: Oppos Nordenchef om inträdet på svenska marknaden
Samsung Internet
Samsungs mobila webbläsare kommer till Windows-datorer – betaversion släpps nu
Webbläsaren Samsung Internet som är standard i Samsungs telefoner kommer nu även till Windows. Det inkluderar därmed Galaxy AI och synkning av till exempel bokmärken och lösenord mellan Android-mobilen och Windows-datorn.
Samsung har idag släppt sin webbläsare Samsung Internet i en första betaversion för nedladdning till Windows 11 och Windows 10. Programmet finns inledningsvis enbart att ladda ner i Sydkorea och USA, men ska givetvis komma till fler länder framöver.
Lanseringen nu, 13 år efter att webbläsaren gjorde entré i mobilerna, innebär att Samsung-användare får en synkad upplevelse mellan olika enheter. Samsung själva kallar det för att de "bjuder in användarna att forma framtidens webbläsarupplevelse tillsammans" och att det möjliggör en samlad upplev else mellan pc och mobil samt skapar grunden för en mer intelligent webbläsning framöver.
De går så långt som att de säger att Samsung Internet ska gå från att vara en webbläsare som väntar på order från användaren till att bli en integrerad AI-plattform som förstår användaren. Huvudnumret här tycks alltså vara att Galaxy AI ska integreras mer tydligt i webbläsaren men att Samsung Internet ska erbjuda även det som andra webbläsare tillgängliga på flera plattformar erbjudit sedan länge.
Precis som andra webbläsare, Chrome till exempel, så synkas bokmärken, historik, lösenord och inställningar mellan de enheter där du använder webbläsaren. För att det ska fungera måste användaren vara inloggad på sitt Samsung-konto.
Den som redan nu vill testa måste först anmäla sig och befinna sig i Sydkorea eller USA.