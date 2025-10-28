Telia ger kunder nya skyddsverktyg

Telia har lanserat nya verktyg för sina kunder i Mitt Telia som ska minska risken för telefon- och SMS-bedrägerier.

Kunder kan bland annat dölja sitt nummer i nummerupplysning utan att behöva dölja det för nära och kära, och anhöriga får enklare möjligheter att ställa in extra skydd för personer som behöver det. Det finns även inställningar för att begränsa oönskade kostnader, till exempel spärrar mot betalnummer och samtal till utlandet.

Telia presenterar också teknik för att skydda företagsnamn och kortnummer i SMS, en åtgärd som ska göra bluff-SMS svårare att genomföra. Enligt företaget och polisens rapporter är telefonbedrägerier ett växande problem, och Telia säger att man stoppade 31 miljoner bedrägeriförsök mot sina kunder under första halvåret 2025.

Annons

Kunder uppmanas att aktivera bedrägeriskydd i Mitt Telia, rapportera misstänkta SMS till kortnumret 7726, och använda Telias kostnadsfria säkerhetskontroll för mobiler och datorer.