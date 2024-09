Test: Google Pixel 9 Pro Fold – Vikbar lyxmobil med stor skärm

Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 80% 7 års uppdateringar Skärmarna Huvudkameran Svindyr Batteritiden

I de fyra telefonerna i Googles Pixel 9-familj är det så klart Pixel 9 Pro Fold som sticker ut. Det är Googles andra mobil med vikbar skärm och den första som säljs i Sverige. Formatet, med en någorlunda normalstor mobil som viks ut till en liten och tunn surfplatta känner vi igen från Samsungs Galaxy Z Fold-serie.

Själva konstruktionen imponerar. Telefonen är så tunn utvikt att den inte känns särskilt tjock hopvikt, och de två halvorna sluter tätt utan någon glipa. Gångjärnet känns tillförlitligt, men är som det brukar på den här typen av mobiler rätt trögt. Med Googles udda placering av volymknappen nedanför av/påknappen är det svårt att hitta ett bra grepp för att öppna telefonen utan att komma åt någon knapp.

Google påpekar själva att Pixel 9 Pro Fold inte är mycket tjockare eller tyngre än Pixel 9 Pro XL när den är hopfälld. Det är sant, om man bortser från att skärmen snarare är i samma storlek som på den mindre och smidigare Pixel 9 Pro. Man behöver inte låtsas alltför mycket för att det ska kännas som om man har en vanlig mobil i handen när man använder Pixel 9 Pro Fold hopfälld. Utfälld får du en nästan kvadratisk åttatumsskärm. Både den inre och den yttre skärmen har rejäl maximal ljusstyrka och hög uppdateringsfrekvens. Den inre skärmen har, som alltid är fallet med vikbara skärmar, ett skyddande plastskikt som lättare drar åt sig fingeravtryck och orsakar mer reflektioner, och ett veck i mitten som alltid syns lite grann. Vecket är mer markant här än på Samsung Galaxy Z Fold 6.

Jag säger inte att den yttre skärmen kan vara för bra, men om du tycker att det är skönt att du aldrig behöver öppna mobilen för att använda den kanske du inte hade behövt betala 23 000 kronor för en mobiltelefon. Pixel 9 Pro Fold är rejält dyr, och för att över huvud taget ha en chans att motivera det går det inte att fokusera på hur bra den är hopfälld, det måste finnas argument för den stora inre skärmen.

Här kämpar Google precis som Samsung med att hitta bra svar. I teorin är det ju en liten surfplatta du får, men i praktiken, med den fyrkantiga skärmen, är det få appar där du faktiskt känner att du får mer ut av skärmen. Tittar du på film får du för det mesta inte ett dugg större bild än på en vanlig mobil eftersom skärmen inte är större på längden. Istället får du svarta ramar runt skärmen, där förvisso textningen hamnar så att den inte ligger i vägen för filmen.

Google försöker inte hävda att du kan använda mobilen som en liten laptop om du har skärmen uppfälld till hälften, men man anger ändå filmtittande och fotografering som funktioner där detta kan komma till nytta. För film lägger sig till exempel Youtube och Netflix på övre halvan av skärmen när du har den halvt öppnad, medan SkyShowtime och Prime Video inte gör det utan ligger mitt i vecket. Det är en bra illustration på att det inte bara är få appar som kan utnyttja skärmformatet, det är dessutom svårt att förutsäga vilka det är.

Bra för att dela skärm

En sak som fungerar bra i formatet är att ha två appar öppna samtidigt på skärmen. Här har Google till skillnad från Samsung inte ansträngt sig särskilt mycket för att förbättra användargränssnittet för två appar samtidigt på skärmen, det är fortfarande lite bökigt.

När Google ska framhålla formatets fördelar talar man istället mest om att det finns skärm på bägge sidor av mobilen. Man ger som exempel att när du kör transkribering eller simultantolkning så kan du ha en skärm vardera att läsa på. Men varken att hålla mobilen mellan den du talar med eller låta den stå på bordet där den vinglar på kameraön känns som ett särskilt naturligt användningsområde, så bökigt är det inte att läsa på samma skärm. Det är talande att den funktion Google själva återkommer till, som heter Made You Look, går ut på att en rolig figur visar sig på den yttre skärmen när du fotar med skärmen utfälld, perfekt för att få småbarn att titta in i kameran. Här känner jag att antingen köper du en mobil för 23 000 kronor eller så köper du en gummianka för att uppnå samma resultat.

Vänta dig alltså inga nya insikter kring vad man kan använda en mobil i fold-format från Google. Men om du inte känner att du behöver det heller är Pixel 9 Pro Fold ett solitt bygge så här långt.

Telefonen drivs av Googles chipset Tensor G4, som inte når upp i samma toppar som andra flaggskepp i samma pris i prestandatester. Det här är inget jag märker av i praktisk användning, telefonen känns så snabb som jag kan önska mig. Mer bekymmersamt är kanske energihanteringen, för det verkar inte vara Googles starka sida. Vid lite belastning tycker jag att mobilen tappar batteri fort, och batteritiden är inget att skryta med, vare sig i vårt batteritest eller i praktisk användning.

Enklare kameror

På baksidan sitter tre kameror, en huvudkamera på 50 megapixel, en vidvinkelkamera och en kamera med fem gånger optisk zoom. Det finns också två selfiekameror, en i vardera skärmen, och dessutom kan du ju använda de vanliga kamerorna för selfies om du fäller ut mobilen. Huvudkameran är densamma som i övriga Pixel 9-serien, vilket betyder en utmärkt kamera för vardagsbruk, med bra skärpa och ljuskänslighet som gör att den tar utmärkta mörkerbilder. Jag tycker att bilderna ibland drar åt det mörka hållet vilket gör att mörkare partier känns underexponerade.

Vidvinkel- och zoomkamerorna är däremot enklare än de i de andra två Pixel Pro-modellerna. Det märks framför allt vid optisk zoom, då bilder tagna med 5 eller 10 gånger optisk zoom inte är riktigt lika skarpa som bilderna från Pixel 9 Pro, men de är fortfarande bra. Till skillnad från övriga Pixelmobiler verkar kameran inte utnyttja den höga upplösningen på huvudsensorn till två gånger optisk zoom, för dessa bilder blir inte skarpare än när jag zoomar in digitalt i en oförstorad bild.

Att Google inte väntat tills Android 15 är ute utan lanserar mobilerna med förra årets Android 14 kan tolkas som en signal om ett skifte. De nya Androidversionerna innehåller allt färre nya funktioner utan har mest karaktären att öppna för nya standarder, funktionerna kommer främst i så kallade Feature Drops som kan komma flera gånger om året. Framför allt verkar Google se Pixel 9-mobilerna som en plattform att marknadsföra sin generativa AI Gemini. Om du köper Google Pixel 9 Pro Fold får du ett års Gemini Advanced på köpet.

Här inställer sig dock ett stort problem. Eftersom Googles generativa AI är så kallat multimodal, det vill säga den tolkar information i såväl text som tal och bild, så är i stort samtliga funktioner beroende av svenskt språkstöd. Av alla spännande nyheter inom AI som Google räknade upp i samband med Pixel-lanseringen är det mycket få som faktiskt funkar för oss. En del av funktionerna kan du få att fungera genom att ställa om telefonen och kommunicera på engelska, andra saknas rätt och slätt i den version som säljs i Sverige. För en ordentlig genomgång av dessa funktioner hänvisar jag till mitt test av Pixel 9 Pro och Pixel 9 Pro XL. Här nöjer jag mig att nämna de funktioner som finns och fungerar, som huvudsakligen har med fotografering att göra.

AI i bild

Det finns ett nytt panoramaläge som gör ett betydligt bättre jobb med att sy ihop bilder än vad jag är van vid från panoramafoton. Add Me är en kamerafunktion där du kan ta en gruppbild där alla är med genom att först en person tar en bild, och sedan tar en annan person över och tar en bild till som fogas samman till en bild där alla är med. Användargränssnittet är bra, men resultatet blir oftast inte övertygande och det känns lite som en gimmick.

Auto Frame är en funktion som Google beskriver som ett sätt att ge en bild den perfekta inramningen. Snarare är det ett sätt att rädda en bild som blivit dålig med hjälp av AI. Den rätar upp sneda horisonter och fyller i bitar som blivit bortklippta. Som vanligt med AI-bildredigering håller resultatet varierande kvalitet. Audio Magic Eraser är en funktion där du redigerar en video och den artificiella intelligensen separerar ut olika typer av ljud, från olika personer som talar till olika typer av bakgrundsbrus. Sedan kan du justera volymen eller helt ta bort de olika ljudkomponenterna. Det här kan rädda en video där man inte hör vad någon säger, men priset är att ljudet kan låta processat.

Vi märker alltså inte mycket av Googles AI-satsning i Pixel 9 Pro Fold, i alla fall inte mer än vad man hittar i andra tillverkares mobiler. Det finns inte heller något som Google gör, varken kopplat till AI eller i övrigt, som utnyttjar telefonens speciella format. Det ger Google Pixel 9 Pro Fold en aningen anonym känsla, som om ingen har satt sin egen prägel på mobilen och dess system. Google gör inte heller någonting som kan övertyga de som ifrågasätter hela konceptet, att betala över 20 000 kronor för att få en klumpig mobil som man kan vika ut och få en dubbelt så stor skärm. Men för de redan övertygade är det inget tvivel om att det är en välbyggd vikbar mobil med utmärkta skärmar och kameror.

Frågor och svar

Har skärmen tjocka ramar runt sig? Den yttre skärmen: ja. Den inre skärmen: Inte för att vara en vikbar. De upphöjda kanterna är också väldigt diskreta.

Är det en bra mobil för att titta på film tillsammans? Nja, bilden blir ju inte större än på en vanlig mobil. Jag tycker högtalarna är lite klena också.

Hur fungerar det med fingeravtrycksläsaren? Den sitter i av/påknappen vilket gör att den är smidig att använda oavsett om mobilen är hopfälld eller utfälld.

Ett alternativ

Samsung Galaxy Z Fold 6 är det givna alternativet. Samsung har gjort lite fler anpassningar till det stora skärmformatet, men kamerorna håller inte riktigt samma klass och mobilen är tjockare hopfälld.

Kameraexempel

Skärpa och färgåtergivning är fin men jag tycker att bilderna ofta blir lite mörka.