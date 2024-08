Test: Nothing CMF Buds Pro 2 – Billigt headset med svagheter

Betyg: 6/10 Snyggt etui

Brittiska Nothing har startat varumärket CMF by Nothing för lite billigare produkter som ändå sticker ut. Det kan handla om formgivningen, färgval eller ovanliga funktioner. CMF Buds Pro 2, som är det andra headsetet från CMF, har lite av alla tre.

Formgivningen av själva öronsnäckorna är rätt traditionellt, med pinne och gummiplupp som sitter i hörselgången. Etuiet har däremot en lite egen form, som en liten dosa med bara lätt rundade kanter och hörn. När det gäller färgvalen är det förstås det knallorange alternativet som sticker ut.

Gimmicken denna gång hittar vi direkt på etuiet i form av ett hjul som du kan använda att styra headsetet. Du kan ställa in vad som händer om du enkeltrycker, dubbeltrycker och trippeltrycker samt snurrar på hjulet.

Den här idén är handikappad av det enkla faktum att det förstås är väldigt lätt att man trycker eller snurrar på hjulet av misstag när man har etuiet i fickan. Nothing är inte dumma, och det finns därför en låsfunktion, genom att dubbeltrycka och hålla låser eller låser du upp hjulet. Men det innebär förstås också att hjulets funktion som snabbgenväg begränsas, och det blir kanske lika enkelt att hala fram mobilen för det du vill göra. Lite nytta tillför ändå funktionen, mest i situationer där du kan ha etuiet liggande bredvid dig på bordet eller funktioner du måste gräva i inställningarna efter. Nothing ger som exempel att slå av och på mikrofonen i videomöten eller slå av och på låglatensläget som minskar den fördröjning som annars gör att läppsynken blir dålig när jag tittar på video.

I appen kan du även ställa in touchkontrollerna på pinnen. Det kan behövas, för de förinställda valen är udda och vill du kunna pausa låtar får du programmera om dem. Enkeltryck finns inte som alternativ, bara dubbeltryck, trippeltryck, tryck och håll och dubbeltryck och håll. Det är förmodligen för att förhindra oavsiktliga tryck när du tar headsetet i och ur etuiet, men jag tycker också att responsen på touchen inte är perfekt, och det krävs ofta ett par fdörsök att få till dubbelrtycket.

Högupplöst men ojämnt ljud

I appen finns många andra inställningar också, till exempel högupplöst ljud med LDAC (endast till Android) equalizer för musikljudet och ett extra bas-läge. Det sista förvånar mig, för även med extra bas avslagen tycker jag att basen är jobbigt uppskruvad, med extra bas blir det i mitt tycke onjutbart. Basen täcker i sin tur upp för ett lite svagt mellanregister, och resultatet av musikljudet kan kännas lite burkigt. Bäst funkar det till elektronisk musik, sämst till poddar och klassiskt. Equalizern hjälper inte här, de tre nivåstegen är för grova och resultatet låter inte naturligt.

I appen finns även en funktion för att testa passformen på gummiplupparna. Dessa är ovala för större bekvämlighet, men jag har ändå problem med att hitta alternativ bland de tre storlekarna som är bekväma, sluter tätt så att ljudet låter bra och inte glider ur av sig själva, något som appen kan bekräfta.

CMF Buds Pro 2 har aktiv brusreducering som gör skillnad i bullriga miljöer, särskilt dovt buller filtreras bort, men diskantbuller kan bli kvar och till och med förstärkas till ett irriterande sus ibland.

Svagt samtalsljud

Samtalsljudet är lite burkigt i bästa fall, i lugn miljö. Om någon pratar i bakgrunden går de igenom högt och klart. Mer regelbundet buller som fläktar och trafikljud filtreras däremot bort men till priset att samtalsljudet blir markant sämre, ofta tillräckligt dåligt för att det ska bli svårt att föra samtal.

Batteritiden påverkas en hel del av de olika inställningar du kan göra, men jag tycker aldrig den är sämre än fullt tillräcklig. CMF Buds Pro 2 kostar 700 kronor, samma som CMF:s första headset som utgått ur sortimentet. Det är en förbättring på de flesta plan, men det dras fortfarande med budgetkänsla i ljudet. Det är okej men räcker inte hela vägen och till exempel Xiaomis Redmi Buds 5 och Redmi Buds 5 Pro ger klart mer för pengarna. Låt vara i mindre snygg förpackning.