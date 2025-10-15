Apple uppdaterar hårdvaran i Vision Pro

Apple har presenterat en uppdaterad version av sitt avancerade headset Vision Pro. Den nya modellen innehåller flera förbättringar jämfört med den tidigare versionen, både när det gäller teknik och användarupplevelse.

Den största nyheten är att den nya Vision Pro drivs av Apples nya M5-chip. Det ger snabbare prestanda, bättre bildkvalitet och längre batteritid. Chipet är byggt med 3-nanometerteknik och har en kraftfull 10-kärnig processor som gör att appar och funktioner startar snabbare och fungerar smidigare.

För att göra headsetet mer bekvämt att använda har Apple också introducerat ett nytt huvudband, kallat Dual Knit Band, som ska göra att Vision Pro sitter bättre på huvudet under längre användning.

Den nya versionen kommer med det senaste operativsystemet visionOS 26. Det ger tillgång till nya funktioner som interaktiva miljöer, förbättrade digitala avatarer (Personas), och stöd för fler språk i Apples AI-tjänster. Dessutom finns nya appar och upplevelser i Apple Immersive, där användaren kan se filmer, dokumentärer och sport i ett helt nytt format med 180- eller 360-graders video och rumsligt ljud.

Jämfört med den tidigare modellen har den nya Vision Pro alltså bättre prestanda, längre batteritid, ett bekvämare huvudband och fler funktioner i operativsystemet. Den är också bättre anpassad för utvecklare som vill skapa avancerade appar och upplevelser i den nya världen av rumslig databehandling.