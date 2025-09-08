-
Bäst i klassen
Test: Samsung Galaxy Tab S11 – Lyxig surfplatta som räcker länge
Vill du ha en surfplatta med den bästa skärmen och prestandan och kunna använda den länge är Samsung Galaxy Tab S11 rätt val.
Betyg
- Uppkoppling och anslutningar
- 8/10
- Media och skärm
- 9/10
- System & program
- 8/10
- Användarupplevelse
- 8/10
- Material & kvalitet
- 8/10
- Totalbetyg
- 82%
Skärmen
Prestanda
Sju års uppdateringar
Dyr
Galaxy Tab S11 är Samsungs nya serie surfplattor för den som vill ha det bästa. Serien har två modeller, den extra stora Tab S11 Ultra med 14,6-tumsskärm, och den mer normalstora Tab S11 som är den vi testar nu. Skärmen är 11 tum stor och plattan väger 469 gram, vilket gör den till en med dagens mått mätt liten och smidig surfplatta.
När förra generationen lanserades hoppade Samsung över en storlek, så det här är en uppföljare till Samsung Galaxy Tab S9 som släpptes för två år sedan. Sedan dess har det hänt en hel del på programvarusidan men inte så mycket med hårdvaran. Tab S11 är lite lättare och tunnare än Tab S9, kamerorna är desamma och skärmen har samma storlek och upplösning. Tab S11 har förmodligen tåligare och ljusstarkare skärm, men här är specifikationerna lite vaga. I vilket fall har Tab S11 en av de ljusstarkaste skärmarna jag sett på en surfplatta, med en maximal ljusstyrka för HDR-visning på 1600 nits och ett högt ljusstyrkeläge på 1000 nits. Det gör att plattan kan användas även utomhus utan att skärmen blir utbländad av solen. Däremot har Tab S11 inte antireflexbehandling på skärmytan som Tab S11 Ultra har.
Som tidigare har skärmen en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Det här är extra trevligt på en surfplattas stora skärm och med Amoled-display. Bilden följer verkligen med utan att bli suddig när du skrollar och sveper.
Plattans fingeravtrycksläsare sitter också i skärmen. Det är jag inte lika såld på. För det första är det ju inte lika intuitivt var fingeravtrycksläsaren sitter i skärmen på en stor surfplatta, och jag behöver knacka på plattan för att väcka skärmen för att sedan kunna låsa upp med fingret. För det andra är Samsungs fingeravtrycksläsare i skärmen rätt griniga, och redan från början har jag problem med att få den att känna igen mina fingrar.
Snabbare
Samsung Galaxy Tab S11 är förstås snabbare än föregångaren Tab S9. Man har valt bort Qualcomms Snapdragon-chipset för ett Mediatek Dimensity 9400+. Den enda Androidplatta som är snabbare i våra prestandatester är Oneplus Pad 3, men skillnaden är inte stor. För användarupplevelsen spelar den ökade prestandan inte så stor roll, men kanske för vilka tjänster som erbjuds.
Samsung Galaxy Tab S11 levereras med Android 16 och One UI 8, och är utlovad sju år av Androiduppdateringar och säkerhetsuppdateringar. Den kommer alltså att ha den senaste Androidversionen betydligt längre än Tab S9, som utlovades fyra år av systemuppdateringar varav två år nu har gått.
På dessa två år har det också hänt en hel del inom artificiell intelligens, och det märks på de funktioner som Samsung lyfter fram i Galaxy Tab S11. Du kan till exempel redigera bilder med generativ AI. I Samsung Gallery kan du till och med rita i bilden och be AI göra en fotorealistisk bild av det du ritat, och i anteckningsappen kan du göra samma sak och få en teckning.
Till det här kommer förstås pekpennan till pass. Samsung har i den här generationen tagit bort Bluetooth-kopplingen ur pennan, så den fungerar nu bara när du antingen trycker på skärmen med den eller håller pennan på någon centimeters avstånd över skärmen. Som tidigare har pennan en knapp som kan aktivera en meny för att till exempel välja vilken typ av pensel du använder i vissa appar, men i till exempel Samsung Internet, deras egen webbläsare och i Notes får du även en direktgenväg till AI-funktioner. Du kan till exempel ringa in en textbit och be AI bearbeta tonen i texten.
Bättre datorläge
En annan funktion Samsung har utvecklat sedan sist är Dex-läget. Aktiverar du Dex-läget i plattan kan du få dina appar i flytande fönster som på en dator, och nu kan du göra det bara genom att svepa ner listen i överdelen av appen. Den högre prestandan gör att plattan orkar med flera samtidiga fönster jämfört med än tidigare generationer, utan att lagga. Du kan även skapa färdiga skrivbord med grupper med appar i fönster som du ofta använder tillsammans och därför vill öppna på en gång. Upp till fyra olika färdiga skrivbord kan sparas.
Ytterligare en ny funktion är att du kan koppla en extern skärm till plattan, som då fungerar som utökad arbetsyta utöver plattans egna skärm.
Det är nog ett plus om det här är funktioner du vill ha och kommer att använda, för det är inte en billig surfplatta. I sitt billigaste utförande kostar den 10 990 kronor, men vill du ha inbyggd 5G-uppkoppling och 256 GB lagring i stället för 128 GB hoppar priset upp till 13 990 kronor. Pekpenna ingår, men vill du ha ställ och tangentbord blir det ytterligare några tusen. Den kostar med andra ord som en laptop, och det kanske är rimligt om du tänkte använda den som en, men vill du bara ha en stor skärm som alternativ till mobilskärmen är det svårare att motivera en surfplatta till det här priset, oavsett hur bra skärmen är.
Frågor & svar
Hur många systemuppdateringar är plattan utlovad? Sju år av större systemuppdateringar och säkerhetsuppdateringar.
Hur är plattans högtalare? Den har fyra högtalare som ger ett ordentligt stereoljud, men jag har testat plattor med bättre återgivning i de lägre registren, här blir det lite skrälligt.
Är skärmen antireflexbehandlad? Nej, det är bara den större och dyrare Ultramodellen som har antireflexbehandlad skärm.
Ett alternativ
Föregångaren Samsung Galaxy Tab S9 går idag att få tag på till ungefär halva priset mot vad Tab S11 kostar. Då får du lite långsammare processorer, men nästan lika bra skärm.
Fakta
Allmänt
Modell Galaxy Tab S11
Tillverkare Samsung
Lanseringsdatum 2025-09-04
Mått 253,8 x 165,3 x 5,5 mm
Vikt 469
Material baksida Aluminium
Pris Från 10 990 kr
System Android
Systemversion 16
Utlovade systemuppdateringar Sju års system- och säkerhetsuppdateringar
Chipset Mediatek Dimensity 9400+
Tillverkningprocess 3 nm, 63 %
Skärm
Mått 11 tum, 96 %
Upplösning 2560 x 1600 pixel
Skärmformat 16:10
Pixeldensitet 274 ppi, 103 %
Typ Super AMOLED
Max ljusstyrka i del av skärmen 1600 nits, 209 %
Max ljusstyrka över hela skärmen 1000 nits, 125 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 112 %
Minne
RAM-minne 12 GB, 137 %
Lagringsminne 128 GB, 256 GB
Minneskortplats Ja
Kamera
Upplösning 13 Megapixel
Autofokus Ja
Vidvinkellins Nej
Upplösning på frontkameran 12 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 5.4
Wifi Wifi 6E
Variant med simkortplats Ja
Telefoni Nej
GPS Ja
Batteri
Kapacitet 8400 mAh, 87 %
Uppmätt videotid 7 tim, 51 min
EU Energiklass G
Batteritid: EU-mätning 81 tim, 1 min
Medföljande laddare Nej
Maximal snabbladdning 45 W, 108 %
Batteriets livslängd, laddcykler 1200, 120 %
Hållbarhet
Tålighet EU-klassning E
Reparerbarhet EU-klassning C
IP-klass IP68
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Högtalare Quad-högtalare
Fingeravtrycksläsare I skärmen
Benchmark-tester
Antutu 10 2406439, 195 %
Geekbench 6: Single-core 2772, 178 %
Geekbench 6: Multi-core 8916, 190 %
Geekbench 6: GPU 19987, 241 %
3DMark Wild Life Stress Best 20143, 207 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 11763, 167 %
Google Octane 68256, 146 %
Jetstream 2 296,987, 192 %
Skärmen
Prestanda
Sju års uppdateringar
Dyr