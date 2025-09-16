Test: Xiaomi Poco F7 – Toppmodell för under 5000 kronor

Betyg Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 76% Priset Skärmen Batteritiden Systemet Ingen kamerazoom att tala om Ingen trådlös laddning

Poco är Xiaomis varumärke för lite billigare mobiltelefoner. Eller snarare ett av dem, för vi har ju även Redmi. I Poco ligger fokus framför allt på att ge riktigt mycket prestanda för pengarna, åtminstone i den F7-serie som lanserats i Sverige i år.

Xiaomi Poco F7 är den tredje och billigaste Poco-mobil jag testar i år, efter Poco F7 Pro och Ultra. Det är också den billigaste med ett pris på 4790 kronor med 256 GB lagring. Vill du ha 512 GB kostar den 500 kronor mer. Bägge varianterna har 12 gigabyte arbetsminne, men minneskortplats saknas. Oavsett är det riktigt mycket för pengarna redan här. Telefonen är också vattentät med IP-klass 68, precis som de dyraste toppmodellerna.

Chipsetet i mobilen är Snapdragon 8s Gen 4, ett nytt chipset från Qualcomm gjort just för den här typen av lite billigare toppmodeller. Vi har även sett det i Nothing Phone 3. I våra prestandatester ligger den ungefär i nivå med eller strax under förra årets toppmodeller, vilket betyder så snabb att du aldrig tänker på att den är begränsad i prestanda.

Imponerande skärm och batteri

Skärmen är inte heller ett område där man snålat. Det är en stor skärm på en stor telefon, 6,83 tum, men ramarna runt skärmen är rätt tunna så mobilen känns ändå inte så klumpig. Skärmen är av Amoled-typ, har lite högre upplösning med 2772 x 1280 pixel, och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz så att grafiken är skarp även när du sveper över skärmen och skrollar. Den här skärmen är också väldigt ljusstark, med ett solljusläge som har en maximal ljusstyrka på 1700 nits fungerar den bra även utomhus i solen.

Batteriet är också ovanligt generöst. Man använder den nya batteritekniken Si/C, där man skrämmer upp kapaciteten i litiumjontekniken med ett förbättrat recept på anoden. Batteriet är på 6500 mAh, vilket är nästan en tredjedel mer än de 5000 mAh som under en lång tid varit standard i mobilerna. Det stora batteriet kanske inte märks riktigt lika mycket som jag hoppas, den ljusstarka skärmen äter nog mer batteri också, men visst får jag klart över snittet både i skärmtid och i praktisk användning. EU har börjat med ett obligatoriskt batteritest där mobilen går igenom ett antal steg med appkörning, videouppspelning och pauser på repeat, och i det testet får telefonen 64 timmar och 3 minuter, högre än någon annan mobil vi provat sedan testerna infördes i juni.

Stort batteri tar längre tid att ladda, men Xiaomi skickar med en 90-wattsladdare som klarar av att ladda mobilen upp till hälften på 20 minuter. Däremot saknas trådlös laddning.

Telefonen har förstås NFC för att blippa betalning med NFC, och dessutom en fingeravtryckläsare i skärmen med bra respons och stereohögtalare med rätt bra ljud.

Begränsad kamera som klarar sig hyggligt

Någonstans måste man ju ha snålat för att få ner priset så här. Det är förstås kamerorna.

Huvudkameran på baksidan är en 50-megapixelkamera med en relativt liten sensor på 1/1,95 tum, inte på något vis toppmodellklass sett till specifikationerna. Vidvinkelkameran är ännu klenare med en kvartstums-sensor på 8 megapixel. Kamerauppsättningen skiljer tydligt Poco F7 från F7 Pro och F7 Ultra.

Jag märker mindre av det här än jag väntat mig när jag jämför kameran. Jag tycker att den klarar sig helt okej jämfört med Samsung Galaxy S25 och Pixel 10. Skärpan är fin även om färgåtergivningen är lite tråkig ibland. Den mindre sensorn märker man främst av dels i bilder med stora kontraster där bilden kan bli lite över- eller underexponerad ibland. Dels vid fotografering i mörker. I halvdunkel hänger Poco F7 fortfarande med, men i mörker märker man en tydlig skillnad mot de andra mobilerna jag jämför med. Ändå helt okej. Vidvinkelkameran är däremot så dålig som jag förväntar mig, med låg upplösning, även om färgerna är helt okej.

Vill du fota inzoomade bilder tar det också stopp rätt fort. En bild i två gångers förstoring blir lite skarpare tack vare att man utnyttjar det höga pixeltalet till att öka upplösningen på bekostnad av ljusstyrkan. Du kan zooma in upp till tio gånger med mobilen men efter 2-3 gångers förstoring tycker jag att bilderna blir för dåliga.

Telefonen levereras med Android 15, inte den senaste versionen av operativsystemet alltså. Xiaomi lovar fyra större systemuppdateringar. Det skulle kunna ses som en besparing för att hålla priset nere, men det är samtidigt inte sämre än vad man erbjuder på sin toppmodell Xiaomi 15.

Xiaomis användargränssnitt till Android, Hyper OS, är lite rörigt. Kommer man från en annan Androidmobil är allting omdöpt och ligger på andra ställen. Xiaomi har rätt mycket egna appar som ibland dubblerar funktionen av Googles appar. Lite som Samsung gör, fast med känslan att jag får mindre glädje av det. Telefonen har också väldigt mycket tredjepartsappar installerade från start som man får sitta och plocka bort om man inte gillar sånt.

Så länge ditt fokus inte är att ta riktigt bra bilder är Xiaomi Poco F7 fantastisk för sitt pris. Både skärm och batteritid är utmärkta och telefonen är nog den snabbaste du hittar för under 5000 kronor.

Frågor och svar

Följer det med några tillbehör? Ett ogenomskinligt gummiskal och en 90-wattsladdare ingår i paketet, inga besparingar här heller.

Känns Poco F7 plastig? Inte det minsta, den har aluminiumram och glasbaksida som de flesta toppmodeller. Kameraön har en snygg formgivning med en prismaliknande diagonal.

Hur många uppdateringar är utlovade? fyra större systemuppdateringar, men då går en åt till att ta den till årets Android 16. Vi har inga uppgifter om hur länge den får säkerhetsuppdateringar.

Ett alternativ

Poco F7 Pro kostar en tusenlapp mer, och då får du ännu lite vassare skärm och bättre kamera. Prestandan är något bättre, men batteriet är lite mindre.

Kameraexempel

Jag hade väntat mig att den begränsade kamerasensorn skulle märkas mer, men jag tycker att jag får skarpa och detaljrika bilder som oftast har fina färger.