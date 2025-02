Läsare: Orättvis recension av Pixel Watch 3

Fråga: Jag läste just din övervägande negativa recension av Google Pixel Watch 3 och blev ganska förundrad. Jag har en Google Pixel Watch 2 och känner inte alls igen mig i din beskrivning. Jag upplever inte att klockan är seg, Jag tycker att den är väldigt smidig att använda. Jag uppskattar också den eleganta designen. Jag har aldrig upplevt att klockan ställer om sig från en tid till en annan när skärmen slår om från always on till vaken. Det låter väldigt konstigt.

Jag har läst ganska många recensioner av Google Pixel Watch 3 och de har varit genomgående positiva. Man har bland annat lyft fram den förbättrade batteritiden.

Du skriver att smartklockor i grunden är rätt onödiga prylar. Jag tycker tvärtom att de är funktionella och fyller ett behov. Jag blir glad av min smartklocka.

Annons

Elias Nordling svarar: Jag förstår att du tycker recensionen är orättvis, jag brukar inte häva ur mig sågningar och jag tycker själv det är jobbigt när någon sågar något som jag själv gillar. Samtidigt måste jag ju stå för min upplevelse. Jag har testat flera andra klockor med Wear OS under våren utan att känna på det sättet inför dem. En sak som kan färga mitt intryck är att jag använder en Fitbit Charge 6 till vardags. Då blir det tydligt hur mycket bökigare det blir att komma åt de siffror jag vill se från hälsomätningen jämfört med det enklare aktivitetsarmbandet. Jag stör mig särskilt på att påminnelserna om att röra sig varje timme bara försvinner, och att jag sedan måste gräva djupt ner i Fitbit-appen för att se om jag har gått mina 250 steg och hur många jag har kvar om jag inte gjort det. Det här med att always on-skärmen inte är uppdaterad händer då och då, även om det sällan varit så extremt som när klockan hoppade fram 20 minuter. men det händer även under träning, att jag kollat pulsen, och sedan sett klockan vakna och pulsen (och antalet steg) blir något helt annat, och då tänker jag att det som visades på skärmen innan ju var sämre än om ingenting alls visats, eftersom det var direkt felaktigt. Det här kanske är buggar för att klockan är ny, men det är vad jag har att jobba med.

Annons

Vad gäller batteritiden är det fortfarande så att jag måste ladda klockan minst en gång om dagen även när Always On inte är på. I detta nu när jag har den på har den 15 procent batteri, detta efter att ha laddat den till 60 procent vid femtiden igår, och ytterligare en stund på morgonen igår. Jag testar 41 mm-varianten och det kan mycket väl vara så att den förbättrade batteritiden märks på den större modellen.

Jag är glad att du blir glad av din Pixel Watch och jag vill inte förta den glädjen, själv blir jag glad av min Fitbit Charge 6 som jag tycker gör samma jobb fast bättre och billigare och bara behöver laddas var femte dag, men den ser naturligtvis inte lika snygg ut på handleden.

Detta är ett utdrag ur en artikel med läsarfrågor som tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela artikeln hittar du här.