Samsung bekräftar Galaxy Watch 9 och 10

Samsung har nyligen lanserat Galaxy Watch 8, men redan nu är utvecklingen av nästa två modeller i full gång. Företaget bekräftar att Galaxy Watch 9 och 10 håller på att testas och att planeringen sträcker sig flera år framåt.

Samtidigt kritiserade Choi Jong-min, verkställande direktör för Health Hardware Development Group som ingår i Samsung Mobile Experience (MX), kinesiska varumärken och sa att deras fokus på batteritid ofta sker på bekostnad av prestanda. Samsungs fokus ska istället ligga på noggranna och avancerade hälsomätningar, snarare än batteritid.

Galaxy Watch 8 innehåller nya funktioner som Antioxidant Index, vilket mäter nivåer av karotenoider i kroppen – en indikator som kan relateras till olika hälsotillstånd. Dessutom finns en funktion för att analysera stressnivåer under sömn, vilket kan ge en bättre bild av användarens sömnkvalitet.

Annons

Samsung framhåller att dessa hälsofunktioner baseras på flera års forskning och att kommande modeller kommer att byggas vidare på dessa framsteg.