Mute i videomötet - slå av eller på ljud direkt i Airpods

Istället för att leta i appen ni använder, om det nu är Teams, Meet, Zoom eller vanligt samtal, så kan du tysta din egen mikrofon direkt från Airpods. Inställningarna för det här hittar du bland andra Airpods-inställningar i din Iphone. Du sätter först lurarna i öronen och sedan går du i telefonen till Inställningar och dina Airpods.

En bit ner under rubriken Samtalsreglage finner du valet för “sätt av eller på ljud”. Där kan du välja om du under ett samtal vill trycka på lurarna en eller två gånger för att stänga av och sätta på ljudet i mikrofonen.

Det här förändrar inga andra inställningar. Du kan alltså fortfarande trycka en gång för att svara på ett inkommande samtal och sedan, när samtalet väl är igång så används kommandot för ett tryck för att tysta micken. För att avsluta samtalet och lägga på trycker du två gånger på Airpods som standard, men det här kan du anpassa i inställningarna om du vill det.

