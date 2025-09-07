Så funkar det: Låt Airpods automatiskt ändra volym – överröstar oväsen 

Kanske åker en bil förbi eller en högljudd familj som pratar. Då kan du tillfälligt behöva höja volymen i dina hörlurar för att omgivningen inte ska överrösta det du lyssnar på. Med Airpods kan dock det här justeras automatiskt. I Inställningarna för dina Airpods i Iphone finns menyvalet Personanpassad volym. Vad det innebär, är helt enkelt att ljudet tillfälligt höjs när något stör i omgivningen.

