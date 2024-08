Tips: Lyssna på poddar på Galaxy watch och andra klockor med Wear OS

Lyssnar du hellre på poddar än på musik när du tränar? De flesta poddar finns ju också i Spotify, men är du inte Spotify-abonnent finns det alternativa appar. Googles egen podcast-app är under avveckling, poddarna ska in i Youtube Music, men två exempel på tredjepartsappar för poddlyssning är Pocket Casts (som är en betalapp om du vill lyssna i just klockan) och Wear Casts (som är gratis).

Lyssnar du hellre på ljudböcker finns Storytel som app till Wear OS, med möjlighet att ladda ner böcker och lyssna utan att ha med sig mobilen.



