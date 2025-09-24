Första intrycket: Xiaomi 15T-serien: Bra kameror och samtal utan mobiltäckning

Xiaomi 15T och 15T Pro har tagits fram tillsammans med Xiaomis kamerapartner Leica och det märks. Jag har inför den officiella lanseringen idag mest börjat testa Xiaomi 15T Pro och den ger framförallt mycket bra dynamiskt omfång och färgåtergivning samt generös zoom och acceptabel bildkvalitet uppåt 10 gångers förstoring. I Pro är den optiska zoomen 5x, men sensorn och dess höga upplösning gör alltså att du kan få bra bilder även på längre avstånd. Båda telefonerna har huvudkamera på 50 megapixel, tele på 50 och vidvinkel på 12 megapixel, men Pro-modellens sensor ger den fördelar och därmed bättre fotomöjligheter.

Xiaomis nya gränssnitt Hyper OS 3 ska göra sin globala debut i 15T-serien men den versionen kommer i form av en uppdatering under oktober. Telefonerna släpps till försäljning redan idag.

Prat med andra utan täckning

Vi har alltså kunnat testa de båda telefonerna inför lanseringen idag, men en av de mer spännande nyheterna, möjligheten att ringa samtal utan mobiltäckning eller wifi kommer som en uppdatering i dagarna och är därför inget vi kunnat testa inför släppet. Den nya tekniken innebär att det ska gå att föra samtal mellan telefonerna i 15-serien, ungefär som walkie talkies.

Xiaomi 15T ska ha en räckvidd på 1,3 kilometer och 15T Pro 1,9 kilometer, detta i öppet landskap så det inte finns något som hindrar signalen.

Båda telefonerna har skärm av amoled-typ på 6,83 tum men Pro-modellen har uppdateringstakt på 144 hertz istället för 120 som 15T-modellen får nöja sig med. Vidare drivs Pro modellen av Mediatek Dimensity 9400 Plus, har trådlös laddning och trådad snabbladdning på 90W. Den billigare Xiaomi 15T har istället Dimensity 8400 Ultra och ingen trådlös laddning.

Designen är relativt anonym med en fyrkantig kamera-ö på baksidan med avfasade kanter och båda mina testexemplar är svarta. De finns dock även i grått och i guldnyanser.

Xiaomi 15T Pro kostar från 9990 kronor med 512 GB lagring och Xiaomi 15T kostar från 6990 kronor med 256 GB lagring.