Första intrycket: Xiaomi 15T-serien: Bra kameror och samtal utan mobiltäckning

På våren släpper Xiaomi traditionellt sina flaggskepp som höjer ribban, medan höstlanseringen som sker nu med 15T-serien har mer fokus på prisvärde. Denna gång bjuder dock den nya 15T-serien på en del teknisk innovation och teknik vi får se för första gången.

Erik Mörner
Publicerad Senast uppdaterad

Xiaomi 15T och 15T Pro har tagits fram tillsammans med Xiaomis kamerapartner Leica och det märks. Jag har inför den officiella lanseringen idag mest börjat testa Xiaomi 15T Pro och den ger framförallt mycket bra dynamiskt omfång och färgåtergivning samt generös zoom och acceptabel bildkvalitet uppåt 10 gångers förstoring. I Pro är den optiska zoomen 5x, men sensorn och dess höga upplösning gör alltså att du kan få bra bilder även på längre avstånd. Båda telefonerna har huvudkamera på 50 megapixel, tele på 50 och vidvinkel på 12 megapixel, men Pro-modellens sensor ger den fördelar och därmed bättre fotomöjligheter. 

Xiaomis nya gränssnitt Hyper OS 3 ska göra sin globala debut i 15T-serien men den versionen kommer i form av en uppdatering under oktober. Telefonerna släpps till försäljning redan idag. 

Prat med andra utan täckning

Vi har alltså kunnat testa de båda telefonerna inför lanseringen idag, men en av de mer spännande nyheterna, möjligheten att ringa samtal utan mobiltäckning eller wifi kommer som en uppdatering i dagarna och är därför inget vi kunnat testa inför släppet. Den nya tekniken innebär att det ska gå att föra samtal mellan telefonerna i 15-serien, ungefär som walkie talkies. 

Xiaomi 15T ska ha en räckvidd på 1,3 kilometer och 15T Pro 1,9 kilometer, detta i öppet landskap så det inte finns något som hindrar signalen. 

 

Båda telefonerna har skärm av amoled-typ på 6,83 tum men Pro-modellen har uppdateringstakt på 144 hertz istället för 120 som 15T-modellen får nöja sig med. Vidare drivs Pro modellen av Mediatek Dimensity 9400 Plus, har trådlös laddning och trådad snabbladdning på 90W. Den billigare Xiaomi 15T har istället Dimensity 8400 Ultra och ingen trådlös laddning. 

Designen är relativt anonym med en fyrkantig kamera-ö på baksidan med avfasade kanter och båda mina testexemplar är svarta. De finns dock även i grått och i guldnyanser.

Xiaomi 15T Pro kostar från 9990 kronor med 512 GB lagring och Xiaomi 15T kostar från 6990 kronor med 256 GB lagring.

Fakta Xiaomi 15T

Allmänt

Modell 15T

Tillverkare Xiaomi

Lanseringsdatum 2025-09-25

Mått 163,2 x 78 x 7,5 mm

Vikt 194 g, 93 %

System Android

Chipset MediaTek Dimensity 8400-Ultra

Tillverkningprocess 4 nm, 87 %

Nät

GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz

4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)

5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)

Dubbla simkortsplatser Nej

Stöd för esim Nej

Stöd för Wifi-samtal Nej

Skärm

Mått 6,83 tum, 102 %

Upplösning 2772 x 1280 pixel

Skärmformat 19,5:9

Pixeldensitet 447 ppi, 104 %

Typ AMOLED

Typ av skärmglas Gorilla Glass 7i

Max ljusstyrka i del av skärmen 3200 nits, 109 %

Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 102 %

Minne

RAM-minne 12 GB, 120 %

Lagringsminne 256 GB, 512 GB

Minneskortplats Nej

Kamera

Upplösning 50 Megapixel, 50 Megapixel, 12 Megapixel

Vidvinkellins Ja

Optisk zoom 2x

Optisk bildstabilisering Ja

Max upplösning, videoinspelning 4K

Upplösning på frontkameran 32 megapixel

Anslutningar

Hörlursuttag Nej

Bluetooth 6.0

Wifi Wifi 6E

Batteri

Kapacitet 5500 mAh, 103 %

Medföljande laddare Nej

Maximal snabbladdning 67 W, 126 %

Trådlös laddning Nej

Hållbarhet

IP-klass IP68

Övrigt

FM-radio Nej

NFC Ja

Stereohögtalare Ja

Fakta Xiaomi 15T Pro

Allmänt

Modell 15T Pro

Tillverkare Xiaomi

Lanseringsdatum 2025-09-25

Mått 162,7 x 77,9 x 7,96 mm

Vikt 210 g, 100 %

System Android

Chipset MediaTek Dimensity 9400+

Tillverkningprocess 3 nm, 65 %

Nät

GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz

4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)

5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)

Dubbla simkortsplatser Nej

Stöd för esim Nej

Stöd för Wifi-samtal Ja

Skärm

Mått 6,83 tum, 102 %

Upplösning 2772 x 1280 pixel

Skärmformat 19,5:9

Pixeldensitet 447 ppi, 104 %

Typ AMOLED

Typ av skärmglas Gorilla Glass 7i

Max ljusstyrka i del av skärmen 3200 nits, 109 %

Bilduppdateringsfrekvens 144 Hz, 123 %

Minne

RAM-minne 12 GB, 120 %

Lagringsminne 256 GB, 512 GB, 1024 GB

Minneskortplats Nej

Kamera

Upplösning 50 Megapixel, 50 Megapixel, 12 Megapixel

Vidvinkellins Ja

Optisk zoom 5x

Optisk bildstabilisering Ja

Max upplösning, videoinspelning 4K

Upplösning på frontkameran 32 megapixel

Anslutningar

Hörlursuttag Nej

Bluetooth 6.0

Wifi Wifi 7

Batteri

Kapacitet 5500 mAh, 103 %

Medföljande laddare Nej

Maximal snabbladdning 90 W, 170 %

Trådlös laddning Ja

Maximal effekt trådlös laddning 50 W, 167 %

Hållbarhet

IP-klass IP68

Övrigt

FM-radio Nej

NFC Ja

Stereohögtalare Ja

telefon första intryck android xiaomi 15t xiaomi 15t pro xiaomi xiaomi 15t-serien